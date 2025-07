Loredana Cannata racconta l'incidente all'Isola dei Famosi 2025 durante la prova di apnea: la ricostruzione dell'accaduto affidata ad un post su Instagram

Loredana Cannata ricoverata in ospedale dopo l’Isola dei Famosi 2025

La finale dell’Isola dei Famosi 2025 ha consegnato la vittoria a Cristina Plevani e regalato al pubblico momenti emozionanti e anche qualche colpo di scena. I telespettatori hanno ancora impresse le immagini dell’incidente choc di Loredana Cannata che, durante la prova di apnea, è rimasta impigliata con i capelli sott’acqua faticando a tornare a galla e rischiando il soffocamento. Grande allarmismo in diretta ma alla fine tutto si è risolto per il meglio, anche se l’attrice sta facendo ora i conti con alcune conseguenze di quell’incidente.

Come da lei raccontato in un post su Instagram, infatti, si trova ora ricoverata in ospedale dopo essere rientrata in Italia dall’Honduras. “Venerdì mattina sono tornata a casa e, dopo solo 3 ore, visto che avevo difficoltà di respirazione e quella che si chiama ‘fame d’aria’, sono andata al pronto soccorso per farmi controllare“, ha raccontato ai suoi followers. “Dopo 10 ore di prelievi e analisi, mi hanno ricoverata in cardiologia, sono ancora qui, in attesa di ulteriori esami“.

Loredana Cannata racconta l’incidente: “Incastrata sott’acqua più di 50 secondi“

L’incidente all‘Isola dei Famosi 2025 durante la prova di apnea ha lasciato in Loredana Cannata strascichi non indifferenti, come racconta su Instagram: “Ho rivisto il video e calcolato i tempi: dopo 1 minuto e 5 secondi di apnea ho cercato di tornare in superficie ma sono rimasta incastrata sott’acqua più di 50 secondi, cercando di strappare i capelli incastrati, cercando di spostare il mare dalla mia faccia, mentre la bocca ha cominciato ad aprirsi automaticamente per cercare aria e ingoiava acqua, più volte, ho pensato seriamente che molto probabilmente sarei morta così“.

Ora l’attrice si sta sottoponendo a tutte le cure necessarie per ritornare in salute, non mancando di fornire preziosi aggiornamenti ai suoi followers. Nonostante il peggio sia passato, specifica, “rimangono conseguenze fisiche e psicologiche che ora sto affrontando“.