Loredana Cannata e Nello Iorio, scontro al veleno in diretta a La Volta Buona: ‘colpa’ delle abitudini alimentari.

Come ogni mercoledì, il salotto de La Volta Buona apre uno scorcio importante sull’educazione alimentare al netto delle diete più in voga, delle ultime ‘dritte’ sull’argomento con il pregevole ausilio del prof Giorgio Calabrese. Tra gli ospiti in studio anche Loredana Cannata; l’ex volto dell’Isola dei Famosi ha raccontato della sua routine dal punto di vista alimentare scandita da una scelta vegana e crudista. Proprio di recente ha ripreso – come da lei raccontato – ad assumere cibi crudi dopo aver vissuto l’esperienza nel reality che per un periodo l’ha riportata a mangiare alimenti anche cucinati.

Loredana Cannata e l'incidente choc all'Isola dei Famosi/ "Rimasta incastrata sott'acqua, cercavo aria ma..."

Al fianco di Loredana Cannata c’era Nello Iorio, noto attore comico e nuovo paziente del prof Giorgio Calabrese per l’obiettivo di perdere i troppi kg in eccesso. Quest’ultimo, che ovviamente spicca per ironia, ascoltando il racconto dell’ex volto dell’Isola dei Famosi si è messo in evidenza con qualche faccina irriverente che ha destato anche il divertimento di Caterina Balivo. A questo punto la Cannata lo ha un po’ punzecchiato: “…Però lui è qui perchè per la sua alimentazione ha un problema”.

Loredana Cannata ricoverata per un malore dopo l’Isola dei Famosi: come sta?/ “Provata fisicamente…”

Loredana Cannata, nervi tesi a La Volta Buona: lite prima con Nello Iorio e poi con il prof Giorgio Calabrese

Proprio dopo le parole dell’ex volto dell’Isola dei Famosi è scoppiata una lite piuttosto rovente tra Loredana Cannata e Nello Iorio. Quest’ultimo ha infatti prontamente replicato con una buona dose di ironia: “Però posso dire che ho fatto una bella vita rispetto a te”. Non l’avesse mai detto il comico; l’attrice e attivista si è non poco indispettita come si evince dalla contro-replica a La Volta Buona. “No, tu non sai niente della mia vita, non puoi dirlo! Tu sei qui per un problema di alimentazione”. Il comico non si placa e rincara: “Guarda che anche il tuo è un problema”.

Loredana Cannata, malattia dopo incidente all'Isola? "Devo fare accertamenti"/ Fan in panico dopo l'annuncio

Ci pensa poi Caterina Balivo a rasserenare gli animi ma ad accendersi, poco dopo, è anche il prof Giorgio Calabrese. Il medico non è infatti d’accordo con le scelte alimentari di Loredana Cannata come si evince dal dibattito piuttosto acceso in diretta a La Volta Buona. Anche in questo caso l’ex volto dell’Isola dei Famosi ha rivendicato il suo punto di vista: “Voi siete il passato, noi – crudisti e vegani – il futuro!”.