Loredana Cannata eliminata all’Isola dei Famosi 2025? Pronostici la danno al sicuro ma…

Loredana Cannata si gioca la permanenza all’Isola dei Famosi 2025 nel televoto di questa sera, mercoledì 11 giugno. La naufraga è in nomination con Jasmin Salvati e Teresanna Pugliese, ma stando ai sondaggi di Forumfree sarebbe abbastanza certa di rimanere ancora in gioco. D’altronde Loredana Cannata ha dato un contributo positivo fino ad oggi, mettendosi in gioco e anche aprendosi sul suo vissuto, non sempre facile. L’attrice, che molti ricordano in Magnifica presenza di Ferzan Özpetek e Youth – La giovinezza di Paolo Sorrentino, è stata infatti vittima di violenze da parte di uomo in passato.

Un passato doloroso che ha lasciato il segno, anche se oggi Loredana Cannata sembra aver voltato pagina. Sono trascorsi tanti anni dalle violenze subite, ma l’attrice non dimentica. “Avevo sedici anni, lui era più grande di me. Ci trovavamo in Sicilia ed è stato subito violenta. Poi dopo un anno e mezza è finita”, aveva raccontato al magazine settimanale Lei.

Il dramma vissuto da Loredana Cannata: un ex violento nel suo passato

Loredana Cannata ha ritrovato consapevolezza e serenità solo con il tempo. Non è stato facile e infatti oggi il tema delle violenze è molto caro all’attrice, che dispensa consigli. “Al primo campanello d’allarme non lasciate correre. Le cose andranno sempre peggio”, assicura la concorrente dell’Isola dei Famosi. Dopo il suo amaro episodio, Loredana si è impegnata profondamente per incoraggiare altre donne a liberarsi dalle catene di rapporti tossici e malati.

Quando la naufraga lasciò il fidanzato di allora, lui tentò di farla ritornare sui suoi passi minacciando il suicidio. Questo ha comportato problemi respiratori e attacchi di ansia per Loredana, che poi però ha trovato la forza e il coraggio di andare fino in fondo, troncando ogni rapporto con l’uomo e regalandosi una nuova vita.

