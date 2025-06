Loredana Cannata ha un marito? La naufraga dell'Isola dei Famosi ha avuto un fidanzato violento che l'ha cambiata per sempre in amore

Qualcuno l’ha definita l’outsider dell’Isola dei Famosi 2025 e, al contempo, la papabile vincitrice di questa edizione, sta di fatto che Loredana Cannata, passo dopo passo, è riuscita a conquistare la semifinale e, forse, sarà anche tra i finalisti. Della sua vita privata, e in particolare amorosa, ha però parlato poco, e soprattutto negli ultimi giorni, quando ha anche confessato di avere un debole per Benicio Del Toro. Se però vi state chiedendo se l’attrice sia o sia stata sposata e abbia dei figli la risposta è no.

Patrizia Rossetti: l’ex marito Rudy Londoni, i tradimenti e perchè non ha avuto figli/ “L'istinto materno…”

Loredana Cannata non ha marito né figli, una scelta voluta, come lei stessa ha d’altronde ammesso in un’intervista rilasciata a Storie di donne al bivio. In quell’occasione, l’attrice ha rivelato come, dopo aver vissuto un amore violento, abbia deciso di vivere la sua vita in totale libertà, senza vincoli.

I predoni, Italia 1/ Trama e cast del b-movie con Bruce Willis, in onda oggi 25 giugno 2025

Loredana Cannata e l’ex fidanzato violento: “Schiaffi e calci quando avevo 16 anni”

Quando aveva solo 16 anni, in Sicilia, si innamorò di un ragazzo poco più grande di lei che, tuttavia, si rivelò essere un uomo molto geloso, che arrivò anche a picchiarla. “È stata una storia iniziata per amore, come spesso succede, ma un amore che si è rivelato molto geloso… – ha raccontato a Monica Setta – Avevo provato a lasciarlo, ma lui non solo mi faceva violenza fisica ma anche psicologica, perché minacciava di buttarsi dal balcone o bruciarsi il volto. Ricevevo schiaffi e calci…”. Poi un giorno capì di dover chiudere questa storia prima che fosse troppo tardi: “Sono stata fortunata perché dopo un tot di tempo ha smesso di perseguitarmi”. Flirt non sono mancati successivamente, anche se “sono stata poi sempre molto cauta”, ha rivelato Loredana Cannata, spiegando di aver compreso nel tempo che, più che l’amore romantico, le interessasse “l’amore universale”.