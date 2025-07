Loredana Cannata lancia l’allarme dopo l’Isola: "Accertamenti importanti in corso". Cos'è successo dopo l'incidente sott'acqua.

Loredana Cannata è stata protagonista di un incidente potenzialmente gravissimo a l’Isola dei Famosi 2025. Infatti, dopo una prova dell’ultima puntata, ha rischiato di annegare intrappolata sotto l’acqua e la conduttrice Veronica Gentili così come tutti gli spettatori sono andati in panico vedendo l’attrice chiedere aiuto senza ricevere inizialmente risposta. Dopo questa terribile esperienza Loredana Cannata è tornata a parlare dell’accaduto e ha raccontato come sta oggi e le conseguenze che ha avuto.

Loredana Cannata ha rotto il silenzio raccontando di essersi commossa in seguito al grande affetto ricevuto dai fan che l’hanno supportata in tutto questo tempo all’Isola dei Famosi 2025. “Grazie per il supporto incredibile che mi avete dato in questa esperienza. Grazie a chi mi ha votato in finale e a chi non è riuscito perché il televoto era troppo ‘flash’. Mi avete commossa con i vostri commenti meravigliosi.”. Eppure l’accaduto non ha lasciato indifferenti i fan del programma soprattutto dopo che Loredana Cannata ha rilasciato una preoccupante dichiarazione.

“Sono tornata a casa, avrei voluto fare per voi un video saluto, ma da alcune ore sto facendo degli accertamenti importanti“. Chi ha seguito l’ultima puntata de l’Isola dei Famosi 2025 si sta chiedendo se le conseguenze sono dovute a quanto successo sotto acqua mentre Loredana Cannata annaspava per far capire alla conduzione di tirarla fuori al più presto dall’acqua. Il dubbio dei fan è che sia accaduto qualcosa che abbia modificato il suo stato di salute per via della fatica nell’uscire dall’acqua durante la prova. Ad ogni modo, l’attrice ha lasciato un messaggio ai fan promettendo loro di tenerli aggiornati sulla sua condizione: “Vi aggiornerò presto sulla mia salute. Un saluto anche da Pepito e Mielito, ci siamo coccolati tanto, finalmente. Vi voglio bene“. Chiaramente, si spera che l’esito di tutti i controlli non lasci pensare ad una malattia o a risvolti negativi per Loredana e che possa al più presto dimenticare la brutta esperienza.

