Arrivano le prime reazioni all’ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2025. Le nuove nomination hanno già scatenato i primi malumori, e c’è chi, più di tutti, ne ha sofferto, ed è Loredana Cannata. La naufraga è finita in nomination con Jasmin Salvati e Teresanna Pugliese, e c’è un voto che più di tutti l’ha ferita quanto sorpresa: quello di Cristina Plevani.

Una nomination che arriva quasi come un tradimento, visto che Loredana considerava Cristina un’amica. Motivo per il quale, tornata in playa dopo la puntata, Cannata si è sfogata con i compagni d’avventura, scoppiando in lacrime. “Non capisco proprio il suo ragionamento, non capisco la persona. – ha esordito, facendo riferimento a Cristina – Mi è dispiaciuto non essere stata salvata di nuovo in una catena a scelta. Ci sta e penso che comunque la mia scelta di vita, una battaglia a cui tengo molto, crea una separazione col gruppo”.

Loredana Cannata ‘tradita’ da Cristina Plevani all’Isola dei Famosi 2025: lo sfogo in lacrime dopo la diretta

La rabbia ha poi preso il sopravvento e Loredana, ancora in lacrime, si è chiesta perché Cristina l’avesse nominata: “Ma che motivazione è mandare in nomination una persona con cui hai un dialogo, un rapporto. Ma perché? Aveva avuto anche contrasti con Teresanna, perché me? Avrà i suoi motivi ma per me è una delusione in virtù del rapporto che credevo ci fosse con lei. A questo punto, penso davvero di essere sola. Io, nella catena di salvataggio, l’avrei salvata per prima. Allora non capisco le persone.”

Quando Omar Fantini ha raccontato a Cristina Plevani dello sfogo, in lacrime, di Loredana, lei, alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2025, ha così replicato: “Mi spiace, mi hanno detto che ha pianto. Per me è esagerazione. Vedrò se domani avrà qualcosa da dirmi, nel caso ben venga.”