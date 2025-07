Loredana Cannata in un fiume di lacrime all'Isola dei Famosi 2025 per la sorpresa del nipote: "Sono qui per aiutare lui, non ci vede quasi più"

Fiumi di lacrime per Loredana Cannata all’Isola dei Famosi 2025 prima della sua eliminazione in diretta. Per lei è infatti arrivato un tenerissimo videomessaggio da parte del suo nipotino, il figlio di sua sorella, che l’ha definita ‘bravissima’, manifestandole dunque tutto il suo amore. Commossa, Loredana ha ammesso di amarlo profondamente, confessando si aver deciso di partecipare all’Isola soprattutto per lui: per aiutarlo nelle sue difficile condizioni di salute.

“Amore mio, ha parlato in italiano ma noi parliamo in inglese in genere, perché mia sorella lo sta crescendo bilingue, avendo problemi alla vista, così ha più possibilità.“, ha spiegato Loredana Cannata in diretta, parlando del nipote. Ha quindi aggiunto: “Io lo amo infinitamente, davvero, è uno dei più grandi regali che ci ha fatto la vita, ha riunito tutta la famiglia intorno a lui, ci da veramente tanta forza, tanta gioia. E i miei genitori che non pensavano più di diventare nonni sono invece diventati nonni, e per loro è stato un regalo straordinario. Mi manca tantissimo.”

Loredana Cannata svela di aver accettato di partecipare all’Isola dei Famosi 2025 per aiutare suo nipote

Loredana ha dunque spiegato i motivi che l’hanno spinta ad accettare la partecipazione al reality di Canale 5: “Io sono partita per l’Isola per lui. Lui non ci vede da un occhio e dall’altro ci vede pochissimo e probabilmente potrebbe non mantenere questo po’ di vista, ma anche se la mantenesse non potrebbe neppure guidare una bicicletta.” E ha concluso: “Quindi io voglio guadagnare per portare tutti a Roma, perché ci sono i mezzi pubblici, c’è il suo medico al Gemelli che lo segue. Io sono qui per lui, per dargli più possibilità.”