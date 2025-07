Loredana Cannata colta da un malore 3 ore dopo il rientro in Italia: ricoverata l’attrice per ‘fame d’aria’ dopo l’Isola dei Famosi 2025.

Tra le più combattive e irriducibili dell’Isola dei Famosi 2025 ma anche i più forti devono rispondere al proprio fisico e tenuta psicologica: grande apprensione in queste ore per Loredana Cannata, ricoverata in ospedale a causa di un malore improvviso al rientro dall’Honduras. L’attrice si è ritrovata a vivere la medesima disavventura di Mario Adinolfi, anche lui ricoverato per i postumi dell’esperienza nel reality che, in quanto scandita da sacrifici e privazioni, può comportare tali effetti collaterali dal punto di vista sia fisico che psicologico.

Loredana Cannata, malattia dopo incidente all'Isola? "Devo fare accertamenti"/ Fan in panico dopo l'annuncio

Ma come sta Loredana Cannata dopo il malore? E’ stata proprio l’attrice – come racconta Gossip e Tv – a raccontare di quanto accaduto nei giorni successi al rientro dall’Isola dei Famosi 2025, anzi: letteralmente poche ore dopo. “Per ironia della sorte sono su un’altra isola: l’isola Tiberina nell’ospedale che ora si chiama Gemelli Isola…”. Ironizza Loredana Cannata su quanto accaduto; tre ore dopo lo sbarco in Italia avrebbe accusato un malessere denominato “fame d’aria”, una condizione che come si può evincere riguarda proprio la carenza di ossigeno e che può scaturire da eventi di particolare sforzo fisico o condizioni proibitive come appunto l’esperienza all’Isola dei Famosi 2025.

Loredana Cannata, chi è: "Ho subito una violenza a 16 anni"/ "Prendevo calci e schiaffi"

Loredana Cannata ironizza dopo il malore: “Il primo letto dopo la stuoia all’Isola dei Famosi è stato quello dell’ospedale…”

“Il mio primo letto dopo la stuoia è stato un letto d’ospedale”, scherza così Loredana Cannata dopo il ricovero per malore a poche ore dal rientro dopo l’Isola dei Famosi 2025. D’altronde, non perde il suo piglio e spirito battagliero come dimostrato anche nel momento dell’incidente choc in diretta nel corso della finale dove ha rischiato seriamente la sua stessa vita. Anche quei momenti, a dispetto della sua verve inarrestabile a dispetto della grande paura, hanno ovviamente inciso nel pregiudicare la sua tenuta fisica e psicologica. “Passata l’adrenalina e l’euforia per essere sopravvissuta, rimangono le conseguenze fisiche e psicologiche che sto ancora affrontando”.