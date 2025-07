Incidente choc per Loredana Cannata all’Isola dei Famosi 2025: rischia di soffocare durante la prova apnea, panico totale tra Italia e Honduras.

Attimi di panico e paura durante la finale dell’Isola dei Famosi 2025, Loredana Cannata ha vissuto momenti terribili durante una prova sott’acqua che è sfociata in un incidente choc che poteva costarle caro. Una sfida che di per sé è sempre stata ostica ovvero la gara di apnea; non è certo una passeggiata trattenere il respiro sott’acqua ma di certo la naufraga non si aspettava di vivere momenti così traumatici all’Isola dei Famosi 2025. La memoria ritorna a quanto accaduto qualche edizione fa con Mercedesz Henger; quella volta fu un falso allarme, ma questa volta Loredana Cannata ha realmente rischiato di soffocare in diretta all’isola dei Famosi 2025.

La prima a rendersi conto della situazione è stata Veronica Gentili: “Ragazzi non riesce ad uscire, aiutatela!”. Loredana Cannata effettivamente sembrava voler riemergere ma qualcosa le impediva di tornare in superficie. La regia ha prontamente staccato l’inquadratura restando però sull’inquietudine della conduttrice che nel frattempo chiamava il tempestivo intervento dei soccorritori. Interi secondi di paura assoluta anche perchè, in un primo momento, sembrava non si riuscisse a riportare la situazione alla normalità.

Loredana Cannata rischia di soffocare in diretta all’Isola dei Famosi 2025: “Non riuscivo ad uscire dall’acqua”

Alcuni cambi di inquadratura hanno mostrato le lacrime di alcuni presenti in studio, in particolare la sorella di Loredana Cannata. Ad un certo punto però arriva la voce di Pierpaolo Pretelli, in assenza di segnale video, a rassicurare tutti: “L’hanno presa, è fuori!”. Un sospiro di sollievo incredibile per l’incidente choc di Loredana Cannata all’Isola dei Famosi 2025 con il rischio severo di soffocare sott’acqua durante la prova apnea.

Proprio Loredana Cannata, una volta ristabilita la tranquillità, ha spiegato cosa è accaduto sott’acqua: “Mi sono davvero spaventata, ho avuto paura di non farcela… Invece alla fine ho anche vinto la prova”. Sempre sorridente la finalista dell’Isola dei Famosi 2025, anche dopo aver rischiato addirittura la sua vita per una sfida di gioco. “Avevo contato 40-45 secondi e pensavo di non riuscire a superare la sfida quindi volevo uscire; si sono impigliati i capelli. Ero ad un passo dall’aria ma non riuscivo, cercavo di uscire dall’acqua ma non riuscivo”.

