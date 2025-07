Loredana Cannata saluta l'Isola dei Famosi 2025 e piange prima del rientro in Italia: poi la rivelazione.

Ultimo daytime dell’Isola dei Famosi 2025 quello trasmesso da canale 5 oggi, mercoledì 2 luglio 2025 durante il quale i naufraghi, utilizzando i cinque sensi, hanno raccontato quello che hanno provato nel corso delle varie settimane trascorse sull’Isola. Teresanna, così, ricorda il rumore dell’elica dell’elicottero che, inizialmente la terrorizzava ma che le ha permesso di superare la paura di salire su un elicottero mentre Cristina Plevani che ammette di non amare il contatto fisico ricorda gli abbracci con Mario Adinolfi a cui è anche riuscita a dire “ti voglio bene”. C’è, poi, chi ricorderà tutti i vari panorami visti e chi porterà sempre nel cuore tutte le cose belle dell’Isola.

Lo spirito dell’Isola, poi, porta ai naufraghi l’ultimo messaggio: è arrivato il momento di salutare l’Isola per rientrare in Italia. L’emozione è grande e, se da una parte Teresanna che, all’Isola, ha anche raccontato la sua drammatica infanzia, non nasconde la gioia di poter tornare dai suoi bambini, Loredana Cannata non riesce a trattenere le lacrime.

Le parole di Loredana Cannata per l’Isola dei Famosi 2025

Lontana dagli altri naufraghi, Loredana Cannata saluta la sua spiaggia, il suo mare, ma anche la sua Isola che le ha permesso di scoprire le personalità di tutti i suoi compagni d’avventura, di pensare alla propria vita e di ritrovare una voglia che pensava di aver perso. In lacrime, mentre saluta la sua Isola che le resterà sempre nel cuore, l’attrice confessa di aver ritrovato la voglia di mangiare.

“La saluto con gratitudine, per la bellezza, per la felicità che ci ha regalato, per i suoi fiori viola. La porterò con me ma con me porto anche una parte di Isola perché alla fine, prima o poi, l’isola siamo noi” – dice l’attrice che poi aggiunge – “Ciao Isola. Un po’ di temevo, non ero certa di voler venire. Quando sono arrivata ti ho vista per come sei, bellissima ma sei stata anche difficile ma non per te ma per le condizioni che ci hanno dato e per le persone con cui l’ho condivisa. Ma, poi, mi hai conquistata sempre di più ogni giorno e mi hai salvata, mi hai accolta, mi hai guarita perché mi hai ridato la voglia di mangiare che, effettivamente, è la voglia di vivere. Quindi me ne andrò col sorriso e qualche lacrima”, conclude.

