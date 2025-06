Loredana Cannata e il rapporto tossico con l’ex fidanzato violento: “Grazie al tempo ho voltato pagina”

Regna il mistero sulla vita sentimentale di Loredana Cannata, attrice e attuale concorrente all’Isola dei Famosi. La naufraga ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla propria vita sentimentale, soprattutto dopo aver vissuto dei momenti molto difficili e tenebrosi nel suo passato. Non è un mistero che, ancora molto giovane, fu vittima di violenza in una relazione malata con l’ex fidanzato. Possessivo e geloso, ha fin da subito turbato gli equilibri di Loredana che ancora oggi, a distanza di tanti anni, si porta dietro le ferite e la tossicità di una relazione che vorrebbe dimenticare.

Ma certe cose non possono essere cancellate dalla propria memoria, soprattutto se hanno segnato pesantemente la propria esistenza. “Grazie al passare del tempo sono andata avanti ma adesso non cerco rapporti tradizionali. Voglio vivere la mia vita in maniera libera”, aveva sottolineato Loredana in una intervista, parlando di quel legame tossico vissuto in gioventù.

Loredana Cannata ha un fidanzato? Regna il mistero sulla vita privata

Difficile quindi immaginarla con un fidanzato al suo fianco, oggi, proprio per quelle parole così nette a proposito di eventuali nuove relazioni. L’attrice quarantanovenne al momento appare più determinata a concentrarsi sul lavoro e a portare avanti le sue battaglie per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. E’ infatti un’appassionata attivista e tra le sue priorità non sembra esserci l’amore né la presenza di un fidanzato.

Difficile carpire altre informazioni sulla sfera personale della naufraga, dal momento che la stessa Loredana Cannata – al di là del grave episodio di violenza subito anni fa – difficilmente si lascia andare. La showgirl è infatti molto riservata, forse anche per via delle tante esperienze negative che l’hanno segnata. Dunque, single o fidanzata? Impossibile saperlo…