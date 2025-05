Non c’è alcuna compatibilità tra Loredana Cannata e Mirko Frezza all’Isola dei Famosi 2025. Entrambi non hanno fatto alcun mistero di non voler aver nulla a che fare con l’altro, soprattutto dopo gli scontri nati in questi ultimi giorni. Scontri che hanno avuto seguito anche in diretta su Canale 5, nel corso della puntata del 21 maggio, quando Veronica Gentili ha chiesto ad entrambi il motivo di questa antipatia reciproca.

L'Isola dei famosi 2025 sotto attacco: "Accozzaglia di gente che parla senza senso"/ "Ci prendono in giro"

“Io sono stata attaccata molto duramente e velatamente minacciata e Dino mi ha difesa.” ha esordito Loredana. “Io ho ascoltato tutto della sua vita e lui non mi ha fatto una sola domanda. Quando gli ho chiesto perché, lui mi ha risposto: ‘Di te non me ne frega niente, non mi interessa e non mi piaci. Mi servi perché sai prendere la legna.'” La naufraga, furiosa, ha continuato: “L’ultimo attacco che mi ha fatto è stato da zero a cento, stavo guardando il fuoco e all’improvviso mi ha attaccato e mi ha urlato che la mia sola presenza mi dava fastidio. Se gli do fastidio è un problema suo, vattene!”

Pagelle Isola Dei Famosi 2025, 3a puntata/ Teresanna e Antonella le più forti, i giovani fanno flop

Mirko Frezza attacca Loredana Cannata all’Isola dei Famosi 2025: “Qui molti non la sopportano”

“Io non posso stare con una persona che mi dice che un animale vale più di una vita umana.” ha replicato allora Mirko Frezza. Loredana Cannata è vegana e in più occasioni ha manifestato le sue idee, arrivando a scontrarsi anche con Mario Adinolfi. Il naufrago ha quindi proseguito: “Lei è teatrale, finta, qui molti non la sopportano. Lei d’altronde ha visto gli Ufo, quindi posso capire che dice questo. Siamo su due pianeti diversi: lei saluta il Sole, io credo in Dio. Non la reggo, non ce la faccio proprio!” Non sembra, insomma, che ci sia possibilità di un’amicizia futura tra i due naufraghi.