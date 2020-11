Loredana e Raffaella Lecciso/ Ritorno in tv a Non è la D’Urso contro le sfere

Grande ritorno in tv di Loredana e Raffaella Lecciso. Domenica 1° novembre, in prima serata su canale 5, Barbara D’Urso, all’interno di Live – Non è la D’Urso, accoglierà la sorelle Lecciso che, anni fa, sono stati protagoniste della televisione italiana dando vita a simpatici balletti. Questa sera, dopo diversi anni, Loredana e Raffaella torneranno sul piccolo schermo per affrontare le famose sfere di Non è la D’Urso. Nessuna anticipazione sull’argomento che sarà affrontato in diretta. Si parlerà del loro passato in tv? Del rapporto che hanno attualmente? Domande che troveranno una risposta solo questa sera. Dopo essere stata più volte ospite di Barbara D’Urso da sola per parlare della propria vita con Al Bano Carrisi e dei loro figli, Loredana Lecciso torna ad indossare le vesti di sorella gemella affiancando Raffaella che, dopo molto tempo, torna nuovamente in tv. Chi ci sarà dietro le cinque sfere?

IL RAPPORTO TRA LOREDANA E RAFFAELLA LECCISO

Loredana e Raffaella Lecciso hanno sempre avuto un rapporto simbiotico come accade quasi sempre alle sorelle gemelle. Insieme hanno partecipato a diverse trasmissioni televisive come Striscia la Notizia alimentando, così, la passione per il ballo. “Ho avuto e continuo ad avere un rapporto strettissimo con lei, molto forte, e seppur diverse per carattere e indole, nutriamo l’una per l’altra una forma di dipendenza“, ha raccontato Loredana in una delle tante interviste. Raffaella, attualmente, continua ad essere molto presente sui social e lavora come responsabile dell’ufficio marketing di un’emittente televisiva privata. Su Instagram condivide spesso foto della sua vita quotidiana mostrandosi anche in compagnia della sorella Loredana all’interno della tenuta Carrisi come potete vedere nella foto qui in alto. Cosa racconteranno, dunque, le gemelle Lecciso a Non è la D’Urso?



