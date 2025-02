Loredana Errore prosegue la sua avventura a Ora o mai più 2025, il talent show condotto da Marco Liorni il sabato sera su Rai1. La “ragazza occhi cielo” della musica italiana dopo il grande successo avuto ad Amici di Maria De Filippi ha dovuto superare un terribile incidente stradale che l’ha costretto a restare a letto per molto tempo. Ad Ora o mai più è alla ricerca di una seconda possibilità e ci sta provando con tutta la sua forza grazie anche al supporto del suo coach Marco Masini. Proprio con Marco Masini si è esibita sul palcoscenico con “L’uomo volante”, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2004. La performance è andata molto, visto che la giuria ha apprezzato la prova canora di Loredana assegnandole 61 punti.

Incidente Loredana Errore, cos'è successo? "Vidi mondo al contrario"/ Ora sogna in grande a Ora o mai Più

Il primo a commentare è stato Alex Britti: “Marco ha fatto un lavoro bello, molto bravo dalla prima puntata ad oggi e stasera sei stata bravissima. Voto 9″, mentre Raf si è emozionato: “Loredana è un piacere ascoltarti, i brividi sin dall’inizio, hai delle note basse da pelle d’oca. La tua voce si sposa benissimo con Marco, ti ho dato anche io un 9”. Anche Patty Pravo l’ha premiata: “lei mi è piaciuta moltissimo, anche le altre volte, oggi però forse non amo questo pezzo o forse non ho sentito bene, ma ti ho dato 7”.

Loredana Errore, chi è/ La cantante rumena adottata in Sicilia da neonata: l'amore per la musica

Loredana Errore bocciata da Rettore a Ora o mai più: “su certe cose non ci arriva”

L’esibizione di Loredana ErroreLoredana Errore, chi è/ La cantante rumena adottata in Sicilia da neonata: l’amore per la musica sulle note de “L’uomo volante” di e con Marco Masino ha incontrato anche il plauso di Riccardo Fogli: “brava come sempre ho dato un bell’8, l’emozione non arriva in tutte le canzoni nello stesso modo, ma siete stati bravissimi”. Gigliola Cinquetti, invece, le ha dato un bel 10: “le due voci insieme sono straordinarie: lei ombrosa, lui metallo chiaro. Il ruolo uomo donna è capovolto, il risultato è 10”. Rita Pavone ha apprezzato molto “lei è commovente, mi graffia il cuore quando canta, ha questa vocalità scura, ha questa capacità di esprimere e non è facile. Tu già dalla prima serata, Loredana ha bisogno, hai tutte le carte per tornare alla grande. Voto 10”. Infine Rettore: “le tonalità basse le donano, ha le armoniche giuste, ti ho dato un bell’8”.

Chi è Loredana Errore, Ora o mai più/ Rettore critica, ma i fan sui social: "non strafare, non esagerare"

Successivamente Loredana Errore è tornata sul palco con il coach Marco Masini con “E la luna bussò” di Loredana Bertè. La cantante si è dovuta sfidare con Valerio Scanu, ma questa volta l’esibizione non ha convinto una parte della giuria. In primis Donatella Rettore che le ha dato un misero 6: “nonostante quello che dice Rita ci sento molto bene. Valerio è bravo: non te lo meriti ma 10, 6 per Loredana ha ancora certe cose non ci arriva. Non lo so se sta facendo, vai dal logopedista? Ti sta aiutando ad impostare la voce, tutto era perfetto, l’arrangiamento di Masini”. Nonostante il voto basso, Loredana ha reagito con grande eleganza: “sta andando, ci sono ancora altre puntate”. Siamo sicuri riuscirà a fare sempre meglio!