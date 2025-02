Loredana Errore durante l’ultima puntata di Ora o mai più è tornata sul palco accompagnata al pianoforte del suo coach Marco Masini per cantare “Sally” di Vasco Rossi. Un’esibizione intensa, ma che ha diviso la giuria di coach. Patty Pravo: “mi piaci molto, adoro Marco Masini. Questo pezzo è difficile e secondo me hai provato ad interpretarlo bene, devi avere molta misura, devi sussurralo, lo devi quasi mangiare. Mi sembra che tutto sommato non sia andata male questa sera, quindi ti do un bel 9″, mentre Raf ha precisato: “Patty mi ha tolto le parole di bocca, per la stessa ragione ti ho dato un 9″.

Donatella Rettore ha bocciato in parte l’esibizione dandole un 7, mentre Rita Pavone è rimasta molto colpito: “questa ragazza la amo, mi fa venire il magone tutte le volte. Ho dato 10 con molto gusto”. Voti alti anche da Gigliola Cinquetti “ho dato 8 per le stesse ragioni di Patty”, mentre Riccardo Fogli da un 9. Infine Alex Britti: “aspettavo arrivasse qualcosa, l’ho aspettato fino alla fine e a me non è arrivato. Ho messo un 7”. La prima manche per Loredana si conclude con un punteggio totale di 59 punti.

Dopo la votazione dei giudici e coach di Ora o mai più, Loredana Errore prende la parola per una doverosa precisazione dopo che Marco Liorni comunica che una delle sue esibizioni ha superato 1 milioni di visualizzazioni. La cantante è molto felice, ma precisa: “personalmente non penso di essere qui perchè faccio pena o perchè ho avuto un incidente. Sono qui spero perchè ho un valore artistico, poi il resto è un pensiero che non fa piacere a volte, c’è sempre da considerare un prima e un dopo, sono soddisfatta e contenta di essere qui. Ringrazio voi e tutte le persone che sono a casa”. Rita Pavone prende la parola: “hai una voce particolare, intrigante, grossa, tutto il resto buttatelo alle spalle”.

Nella seconda manche Loredana Errore torna sul palco per cantare “Perchè lo fai” e si scontra con Carlotta. Spetta ai coach decidere chi è stata la migliore: Alex Britti premia Carlotta, Raf in enorme difficoltà “Loredana c’erano un pò di imprecisioni, dipende da quello che si sente a casa, ma come al solito mi dai sempre emozione. In questo caso è stata molto brava anche Carlotta, ma di poco scelgo Loredana”. Patty Pravo: “ Carlotta mi sei piaciuta molto, Loredana non sei stata molto precisa e non mi hai fatto impazzire. Premio Carlotta”, Riccardo Fogli “premio Loredana”, Gigliola Cinquetti “premio Carlotta”, infine Rita Pavone premia Loredana Errore. Alla fine è il maestro Leonardo De Amicis a decidere: “sono state bravissime, difficoltà immense. Io voglio incoraggiare Carlotta”.