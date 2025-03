Loredana Errore, chi è: l’incidente stradale nel 2013

Originaria di Bucarest, dove è nata nel 1984, Loredana Errore è arrivata in Italia da giovanissima, ad Agrigento, venendo adottata da una coppia siciliana. La sua carriera nel mondo della musica è cominciata da giovanissima con il Festival di Napoli nel 2001 e poi altri programmi. Tra questi il più importante è Amici, al quale ha partecipato nel 2009, arrivando seconda dietro Emma. Nel 2013 la vita di Loredana Errore è cambiata con l’incidente stradale che l’ha vista rimanere coinvolta. Mentre era in tour, la cantante ha slittato con l’auto e ha riportato gravissime ferite al volto e alla spina dorsale.

È stata inoltre processata per guida in stato di ebbrezza ma assolta nel 2017. Loredana Errore è sempre stata convinta di aver vissuto un miracolo perché dopo l’incidente ha pregato Padre Pio che, a suo dire, l’avrebbe aiutata nella ripresa. Dopo l’incidente, però, la carriera di Loredana Errore ha subito una frenata, a causa della ripresa alla quale si è dovuta sottoporre. Più recentemente ha partecipato a “Ora o mai più“, programma dedicato proprio agli artisti un po’ spariti dai radar.

Loredana Errore, chi è: il fidanzato e il nuovo disco

Non sappiamo se Loredana Errore abbia o meno al suo fianco qualcuno. Non è chiaro, infatti, se abbia un fidanzato. Sappiamo però che nel 2010, ai tempi di Amici, aveva un fidanzato con il quale sembrava pronta al grande passo. Le cose, evidentemente, sono finite negli anni successivi. Tornando invece alla carriera, dopo la partecipazione a “Ora o mai più”, quali sono i programmi di Loredana Errore? L’ultimo disco della cantante è stato pubblicato nel 2022, un album di cover che però non ha riscosso il successo sperato. Dopo la partecipazione al programma tv, ci sarà un nuovo disco nei suoi progetti? È molto probabile, ma la cantante non ha ancora reso noto quando uscirà.