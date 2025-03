“Ho dato un nome alle mie stranezze“, così ha detto Loredana Errore a Ora o mai più 2025, con un coraggiosissimo coming out: “Sono autistica“. Sin da subito si è vista la sua grande emotività sul palco, dato che spesso si commuoveva per le sue stesse canzoni mentre si esibiva. Con Marco Masini si è creata una bellissima sintonia, e i due si sono supportati in tutto il percorso fino alla finale di Ora o mai più 2025. Loredana Errore ha svelato di essere spesso impaurita nell’esibirsi: “Il pubblico mi aiuta, tante cose mi aiutano. Sento la mano di Dio in tante cose“.

La cantante ha spiegato di aver fatto un grande lavoro su sè stessa per capire come mai avesse certi comportamenti e certe reazioni. Lei come tante donne che in passato sfuggivano alla diagnosi di una neurodivergenza, stanno scoprendo di appartenere al “coloratissimo” spettro autistico. Come la stessa cantante ha affermato, si tratta di qualcosa che fa parte di lei, e che dovrà accettare completamente. Ma non solo, a parer nostro è solo un punto di forza per la sua musica: qualsiasi cosa canta è talmente sentita che arriva dritta al cuore. E brava Loredana Errore!