Loredana Errore, la ragazza occhi cielo della musica italiana, prosegue la sua rinascita artistica e personale ad Ora o mai più, il talent show condotto da Marco Liorni in prime time su Rai1. Durante l’ultima puntata la cantante è tornata sul palcoscenico in coppia con il suo coach Marco Masini sulle note de “La notte” di Arisa. Un’esibizione emozionante, da pelle d’oca, che ha conquistato giuria e pubblico. Anche la critica Donatella Rettore l’ha apprezzata molto: “mi sei piaciuta molto, smettila di piangere, non credo e odio i piagnistei, anzi devi fare un sorriso. Nella vita si piange troppo, questa sera siamo qui per fare festa e per dire che stasera hai cantato molto bene, hai tirato fuori un vibrato eccezionale, mi sembravi quasi una voce nera, scusa, bella. Voto 9”.

Poi è la volta di Rita Pavone: “a me è venuto il magone perchè quando c’è una persona che esprime qualcosa e ti porta dentro, ti si smuove tutto. Lei ha questa vocalità strana, bella, forte, intrigante. Credo che lei abbia tutte le qualità per fare. Ho dato 10 perché mi hai fatto venire il magone”, mentre Gigliola Cinquetti “molti anni fa c’era una trasmissione che si chiamava Canzonissima e ho partecipato con una canzone tradotta da Gino Paoli. Siccome a 20 anni le pene d’amore non mancano io ero dentro questa canzone con tutta la mia emotività e Gino mi disse ‘non ti devi emozionare tu, si devono emozionare loro’. Se tu ti emozioni loro non ti emozionano. Ora non è mica detto che Gino Paoli abbia per forza ragione, mantengo il dubbio. Ci ho riflettuto e non ho ancora risolto, io continuo ad emozionarmi. Voto 9”.

Loredana Errore emoziona e conquista la giura di Ora o mai più

Il voto a Loredana Errore ad Ora o mai più prosegue con Riccardo Fogli: “lei è sempre molto brava, sei fortunata ad avere un coach così. Ti ho dato 10, volevo darti 20, non avevo mai dato 10, è il mio primo 10″, mentre Patty Pravo commenta “a me piacciono le grandi interpretazioni, quindi mi auguro che tu prosegue in questa maniera. L’emozione è una cosa fondamentale, il sentirla è bellissimo, il trasmetterla è favoloso. Mi ha fatto veramente un grande piacere, Voto 9″. Anche Raf è rimasto colpito dalla prova canora: “Loredana sei bravissima, mi hai emozionato e forse si qualcosa di emotività, provare un pò meno, ma sentire la canzone ti aiuta ad interpretarla ancora meglio. Mi piaci tantissimo e come canti, ti ho dato un 9”. Infine Alex Britti: “ho dato 8 perché l’interpretazione si va bene, in questo caso la teatralità va oltre il cantato e stavolta è stato così”. Voto totale 64, è la più votata della prima manche.

Durante la seconda manche Loredana Errore si è sfidata contro Matteo Amantia degli Sugarfree in un duetto con Fabrizio Moro sulle note di Libero e Portami via. A dover decretare il migliore è la giuria che si divide equamente tra i due passando così la patata bollente a Fabrizio Moro che, dopo una leggera esitazione, premia Loredana che conquista 10 punti extra nella classifica. A fine puntata, complici anche i 6 punti del voto social, Loredana Errore batte Pierdavide Carone vincendo la puntata.