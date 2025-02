È tornata a mostrarsi al pubblico, Loredana Errore, nell’attuale edizione di Ora o mai più, dopo aver raggiunto un discreto successo quando ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Poi è sparita dopo aver collaborato anche con Loredana Bertè e Biagio Antonacci. Una data purtroppo le rimarrà impressa: il 4 settembre 2013 mentre si stava recando per un concerto a causa della pioggia è finita fuori strada, la macchina ribaltata. Da quel momento la ragazza ha dovuto superare un calvario.

Raf e Rita Pavone: "emoziona sempre, è commovente"

I medici le hanno detto di essere stata fortunata perché in un incidente simile si rischia senza dubbio la paralisi. Lei ha visto tutto ribaltarsi e poi non riusciva più a muovere nulla, solo gli occhi e la testa. Ora però ha deciso di rimettersi in gioco e i suoi fan sono sempre lì a sostenerla.

Come ha confessato Loredana Errore, dopo l’incidente “c’è stata un po’ di depressione”, ma ha deciso di rimettersi in gioco a Ora o mai più dove ha incontrato un coach umano e competente come Marco Masini, che l’ha aiutata ad addomesticare di nuovo la sua voce, che a volte svicola, e i coach sembrano gradire le sue performance, anche se la seconda non aveva convinto né loro né il pubblico da casa o che commenta sui social ciò che accade su Rai1.

Donatella Rettore nell’ultima puntata di Ora o mai più andata in onda la scorsa settimana le ha domandato se abbia fatto della terapia e per questo è stata criticata anche nel salotto di Caterina Balivo. Intanto, però, il pubblico si chiede se la cantante sia o meno fidanzata. Al momento non si hanno informazioni sulla sua vita privata, sintomo di una sana ritrosia al gossip facile. Il suo mondo è la musica e ha intenzione di mostrare a tutti quanti che è tornata in pista per rimanerci.