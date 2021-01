Loredana Errore/ “Dopo l’incidente ho rischiato di restare paralizzata, ma ora…”

Loredana Errore pubblica il nuovo album “C’è vita” in occasione dei suoi primi dieci anni di carriera. Era il 2009 quando Loredana partecipò ad Amici di Maria De Filippi, classificandosi seconda alle spalle di Emma Marrone. “Sono dieci anni ma è come se ne fosse passato uno, tra episodi felici ed eventi che mi hanno messa alla prova”, ha raccontato la cantante al Corriere della Sera. Il momento più difficile per Loredana è stato l’incidente in auto nel 2013, mentre stava tornando a casa dopo un concerto. Ha rischiato di restare paralizzata, invece si è rialzata: “Questo avvenimento lo considero un miracolo, non ho fatto altro che sperare e credere nel dono che il Signore mi ha dato”. Ad aiutarla è stato anche il costante sostegno dei suoi fan: “Hanno fatto la differenza, il loro desiderio di risentirmi cantare, ma anche rivedere i video di “Amici” e tutto quello che avevo vissuto fino a quel momento, mi ha dato tanta forza. Oggi poter testimoniare che la vita è qualcosa di prezioso, e raccontarlo con la musica, è un impegno, un onore e una grande gioia”, ha confessato al Corriere della Sera, ricordando il momento in cui ha pensato di lasciare la musica.

Loredana Errore: il nuovo album “C’è vita”

In “C’è vita” Loredana Errore ha voluto raccontare la sua storia, dai difficili inizi prima di Amici al successo, fino all’incidente e il ritorno sulle scene: “La vita stessa è un valore per ognuno di noi, dobbiamo veramente metterla al centro. Bisogna crederci, darle fiducia, e soprattutto avere pazienza e credere in noi stessi. Sono questi tutti gli ingredienti che mi hanno portata a questo disco”, ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera. Il nuovo disco contiene 7 tracce: 5 inediti, una cover di “La cura” di Franco Battiato e “Ragazza occhi cielo”, canzone che Biagio Antonacci ha scritto per lei durante Amici. “Questo brano è stata la mia prima presentazione, e mi sono resa conto di alcuni aspetti nel corso del tempo: descrive questo cielo immenso, Biagio mi ha dedicato parole che hanno tutte un peso specifico. Dopo l’incidente alcune in particolare mi hanno suggestionata come voglia di vita, di cantare, di calore umano”, ha dichiarato Loredana Errore, parlando del celebre brano che le ha “regalato” Antonacci.



