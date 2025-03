Forse non tutti sanno che il passato di Loredana Errore è stato segnato da un grave incidente in cui rischiò la vita. L’ex concorrente di Amici e cantante, impegnata adesso a Ora o mai più 2025, fu infatti vittima di un pericoloso incidente auto. Era il 2013, quando perse – a causa della pioggia – il controllo della sua auto in Sicilia, dove doveva fare un concerto. La sua vettura si cappottò e Loredana Errore rischiò la morte. In una intervista rilasciata nel salotto televisivo di Vieni da me a Caterina Balivo, la cantante ha ricordato alcuni dei momenti più duri della sua vita, riavvolgendo il nastro fino al giorno dell’incidente.

“Dovevo fare un concerto in provincia di Agrigento ma tornando a casa c’era una pioggia battente, ho dato un colpo di sterzo e l’auto si cappottò, io ho visto il mondo al contrario in pratica”, la confessione emozionante di Loredana Errore.

L’ex stella di Amici Loredana Errore ricorda l’incidente di 12 anni fa: “Non sentivo più niente”

“Ho subito capito che le mie gambe non si muovevano ma si muovevo solo gli occhi e la testa”, ha ricordato Loredana Errore nel vis a vis con Caterina Balivo. “Ad un certo punto non ho sentito più nulla. C’era una curva e non ho potuto evitarla, con una macchina che sopraggiungeva”, ricorda ancora l’ex concorrente di Amici. Oggi la cantante cerca di guardare avanti, anche se quel ricordo tenebroso resta ben impresso nella sua mente. Dopo la fortunata partecipazione ad Amici, tra incidente e carriera le cose non sono sempre andate per il verso giusto. “È stato un periodo di montagne russe in cui è arrivato tutto e subito e soprattutto non me la sono vissuta benissimo”, ha confidato.

Ma come sta oggi Loredana Errore? La sua presenza a Ora o mai più 2025 la dice lunga sull’efficacia del percorso intrapreso dopo il traumatico incidente. Di sicuro, come ha ammesso la stessa Loredana, non è stato facile riprendere in mano la propria vita. Ma con una buona dose di volontà, l’aiuto dei medici e la fede, la cantante è riuscita a superare tutti i limiti fisici e mentali che l’avevano convinta di non potercela fare. A quanto pare, la fede ha giocato un ruolo chiave: “Mi ha guidata dopo essere arrivata nella mia vita”.