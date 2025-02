La sua storia commuove ad ogni racconto, in molti ricordavano la sua voce dalle mille sfumature ancor prima di tornare alla ribalta nel percorso ad ‘Ora o mai più’. Loredana Errore dopo le difficoltà del passato – complice anche un terribile incidente – sogno di ricostruire il suo sogno legato al mondo della musica e di certo con la sua recente partecipazione televisiva – oggi ospite anche di Caterina Balivo a La Volta Buona – ha riacceso i riflettori su di lei. Non manca chi è incuriosito rispetto anche alla vita privata della cantante e si domanda: Loredana Errore ha un fidanzato?

Per buona pace degli appassionati di cronaca rosa, le ipotesi su un possibile fidanzato di Loredana Errore non conoscono una risposta certa. La cantante non ha mai amato palesare la sua realtà sentimentale e privata e non è chiaro se ad oggi sia effettivamente single. Come riporta Novella 2000, è però noto un aneddoto risalente alla partecipazione ad Amici nel 2010. Ai tempi Loredana Errore aveva infatti un fidanzato con il quale pare fosse pronta a compiere il grande passo del matrimonio. Come racconta il portale, quel sogno nuziale pare però che non abbia avuto un seguito.