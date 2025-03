Per Loredana Errore la recente partecipazione a Ora o Mai Più su Rai Uno è stata una vera e propria rinascita, dopo anni di silenzio che hanno caratterizzato la sua carriera musicale. Nativa di Bucarest, cresciuta nella Città dei Tempi di Agrigento dopo essere stata adottata, la passione per la musica la porta presso gli studi Elios della Capitale per partecipare ai casting di Amici di Maria De Filippi.

Loredana Errore, coming out a Ora o mai più 2025: "Sono autistica"/ "Ho capito il perchè delle mie stranezze"

Entra a far parte della Scuola più longeva del piccolo schermo, conquista il Serale e sfiora la vittoria classificandosi al secondo posto dietro a Emma Marrone. Nel 2013, il suo percorso subisce un brusco arresto a causa di un incidente stradale molto grave che ha messo a rischio la sua vita. Nel 2025 scopre di essere autistica e fa coming out in tv.

Loredana Errore e il ricordo choc dell'incidente in cui rischiò la vita/ "Muovevo solo gli occhi e la testa"

Loredana Errore, un incidente cambia la sua vita: il dramma vissuto

Come raccontato in diverse occasioni, era settembre 2013 quando Loredana Errore stava facendo rientro a casa dopo una breve visita a degli amici. L’artista si trovava a guidare sotto la tempesta e per evitare una macchina che le stava venendo addosso, ha perso il controllo della sua auto che è finita per ribaltarsi. Soccorsa e trasportata in ospedale in gravissime condizioni, circa il 95% del suo corpo era immobile e i medici temevano che non avrebbe mai più potuto camminare. Grazie a una lunga riabilitazione, Loredana è riuscita a tornare alla vita di tutti i giorni anche se con non poche difficoltà.

Chi è Loredana Errore/ Il periodo buio, rinascita a Ora o mai più 2025:"Quando impari ad amarti è più facile"

Loredana Errore è fidanzata? Retroscena sulla sua vita privata e matrimonio mancato

Sulla vita sentimentale di Loredana Errore non si conosce tanto; ad oggi non è chiaro se nella propria vita abbia un partner oppure no. Nel frattempo, nel mondo del gossip si vocifera che prima di partecipare ad Amici fosse vicina a convolare a nozze, ma la sua dedizione per la musica ha preso il sopravvento. Si tratta di un semplice chiacchiericcio o c’è molto di più? Magari sarà la stessa siciliana a confermare o a smentire nelle prossime interviste che rilascerà.