Loredana Errore incidente, confessione choc: “Prima dello schianto mi è apparso Padre Pio”

Grazie ad Amici 2009 la carriera di Loredana Errore ha preso il via ma per colpa di un terribile incidente ha subìto una battuta d’arresto. Nel 2013 la giovane cantante di ritorno da un concerto nella sua Agrigento è rimasta vittima di un incidente. La macchina è slittata a causa della pioggia battente e si è ribaltata ed è rimasta bloccata nelle lamiere, non ha mai perso conoscenza ma sin da subito ha capito di non avere più il controllo del suo corpo e c’è voluto un lunghissimo percorso di riabilitazione per cercare di riprendere il controllo del suo corpo considerando il grave danno neurologico subìto.

Loredana Errore, concorrente Ora o mai più/ Vincitore per la seconda volta di fila?

Loredana Errore incidente ha parlato in numerose interviste, spiegando quello che le è successo, la paura provata ma anche la forza riscoperta grazie alla Fede in Dio e nella scienza. E proprio a proposito della sua Fede, di recente, ospite a La volta buona da Caterina Balivo, ha rivelato di aver avuto l’apparizione di Padre Pio. Nel dettaglio, infatti, la cantante tra i concorrenti di Ora o Mai Più ha confessato: “Prima di questo incidente ebbi una visione a Milano. Lo dico con molto rispetto e non voglio influenzare o offendere.” E subito dopo ha spiegato che mentre era a casa e stava pregando sul muro bianco della sua casa le è comparso un profilo con barba e quanti tagliati, ha preso forma anche una sedia a rotelle ed una ragazza con la coda, che era lei ed alla fine ha concluso: “Forse Padre Pio mi stava presagendo qualcosa.”

Loredana Errore ha un fidanzato?/ Il matrimonio della cantante ‘sfumato’ ai tempi di Amici

Ora o Mai Più, Loredana Bertè e l’incidente: “Mi sono stati vicino i miei genitori”

“Quando mi sono svegliata i medici mi hanno detto che avevo un grave danno neurologico e che sarebbe stato molto difficile riprendere il controllo del mio corpo” ha ammesso Loredana Errore sull’incidente. Dopo oltre un anno rimasta paralizzata al letto senza potersi muovere e muovendo solo la testa, la cantante si è ripresa ed in un’intervista a DiPiù Tv ha rivelato che le persone che le sono state più vicino sono stati i suoi genitori: “Mia madre mi è stata sempre accanto.” Adesso è Loredana si sta rimettendo in gioco nel talen di Rai1 Ora o Mai Più dove ha trionfato nella scorsa puntata con la sua particolare interpretazione de La Notte di Arisa.