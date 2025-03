Loredana Errore sogna il Festival di Sanremo 2026 dopo il successo ritrovato grazie alla partecipazione come concorrente a Ora o Mai Più su Rai1. Avrebbe voluto vincere al posto di Pierdavide Carone, ma quel programma le ha dato una grande opportunità, ovvero quella di raccontare la sua storia e anche di farsi conoscere da un pubblico diverso. In una lunga intervista rilasciata a Oggi, la cantante ha ricordato i momenti drammatici del suo incidente in cui rischiò di restare paralizzata. A salvarla è stato l’amore per la musica, ma anche la fede.

Loredana Errore, la fede e la musica: i pilastri della sua rinascita

Era il 4 settembre 2013 quando la vita di Loredana Errore cambiò per sempre a causa di un incidente stradale, piuttosto violento, che la lasciò immobile dalla vita in giù. Le prime diagnosi dei medici furono devastanti, ma non smise mai di credere che sarebbe tornata a camminare. Dopo un intervento e una lunga riabilitazione, la cantante è riuscita a rimettersi in piedi. Per superare quei momenti, si è aggrappata alla fede e alla musica: “Ringrazio la vita che mi ha dato la possibilità di vedere sempre al di là delle cose materiali. Ho sempre avuto fede, ma dopo l’incidente è diventata fondamentale”.

Festival di Sanremo 2026: Errore tra i Big? Appello a Carlo Conti

L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi, che ha scoperto di essere autistica, ha lo sguardo proiettato al Festival di Sanremo 2026 e si è detta pronta a dimostrare, ancora una volta, il suo talento e la sua capacità di emozionare con la voce. “Voglio propormi e sono fiduciosa. Sanremo è un palco che sogno da tempo e voglio dimostrare di meritarmi quella possibilità”, ha dichiarato senza filtri alla rivista Oggi. Carlo Conti accoglierà la sua proposta? Per lei sarebbe la prima volta in gara; ha già calcato il palco dell’Ariston nel 2011 duettando con Anna Tatangelo sulle note di “Bastardo”.