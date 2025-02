Sono passati diversi anni da quando l’abbiamo conosciuta, giovanissima, nei panni di allieva ad Amici di Maria De Filippi. Concluse quel percorso al secondo posto; un ottimo trampolino di lancio per dare seguito al suo sogno di vivere di musica. Stiamo parlando di Loredana Errore, oggi protagonista ad ‘Ora o mai più’ nel tentativo di riprendere in mano il suo cammino professionale dopo un incidente che ha messo a repentaglio non solo il suo sogno ma soprattutto la sua vita. Ospite a ‘Da noi a ruota libera’ la scorsa domenica, la cantante è tornata a parlare di quel giorno nefasto; un temporale, l’incrocio improvviso con un auto: “…Mi sono detta, ‘O la prendo o cerco di schivarla’, poi mi sono ritrovata fuori ai piedi di un ulivo sotto la pioggia battente. Non riuscivo a muovere nulla a parte il mio collo ed è stato in quel momento che mi sono rivolta a Dio, ho pregato: ‘Lotto per un sogno, ho fatto tanto e adesso è successo questo’”.

Un vero e proprio calvario quello di Loredana Errore dopo l’incidente; come sottolineato nel salotto di Francesca Fialdini si considera una miracolata date le sue condizioni sul momento. “Il 95% del mio corpo era immobile, sembrava qualcosa di irreversibile… Accanto a me ci sono sempre stati i miei genitori e i medici che ringrazio ancora”.

Oggi Loredana Errore è una donna nuova, segnata dall’esperienza dell’incidente ma con una consapevolezza in più; quella di dedicarsi anima e corpo a quel sogno che rischiava di sbiadire ma che ora è nuovamente alla portata. Al suo fianco può vantare un supporto speciale, quello dei suoi genitori adottivi. Proprio a ‘Da noi a ruota libera’ sono intervenuti per raccontare il loro punto di vista toccando il cuore anche di Francesca Fialdini che, sul tema dell’adozione, non è riuscita a trattenere le lacrime.

“Quando il nostro sguardo ha incrociato quello di questa bambina abbiamo capito che era Loredana”, queste le parole dei genitori adottivi di Loredana Errore in una toccante lettera accennata da Francesca Fialdini che poi, con voce rotta dalla commozione, asserisce: “Credo che rendere più facile le adozioni debba essere un dovere morale per tanti bambini che necessitano di una famiglia”.