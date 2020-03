Loredana Errore/ Rinascita dopo l’incidente: “Arriva nuova musica” (Vieni da me)

Nuovo appuntamento oggi con Vieni da me, nel salotto di Caterina Balivo sarà protagonista la cantante Loredana Errore. La 35enne nata a Bucarest si racconterà a tutto tondo tra carriera e vita privata, come da lei stessa annunciato su Instagram: «Buongiorno Raga oggi una bellissima sorpresa, vi racconterò un po’ di me parlando con molto piacere con la gentilissima Caterina Balivo, dove sarò ospite della sua trasmissione “Vieni Da Me” su Rai Uno OGGI alle 14:00!! Non vedo l’ora vi aspetto perché in vostra compagnia sarà ancora più bello!! Sono molto felice ed emozionata a tra poco». Seconda classificata alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi, Loredana Errore in carriera ha vinto ha vinto un Wind Music Awards, un Premio Venere d’argento ed un Premio Roma Videoclip, ma ha dovuto fare i conti con un brutto incidente che l’ha frenata…

LOREDANA ERRORE A VIENI DA ME

Ora però Loredana Errore può rinascere: come ufficializzato sui social network, è pronta per vivere una nuova avventura con Azzurra Music. «E dopo avervi mostrato che ero a Verona vi annuncio ufficialmente di aver firmato con Azzurra Music. Marco Rossi mi ha aperto le porte della sua etichetta e io sono pronta per tornare. Ora al lavoro in studio, la nuova musica sta per arrivare. Sarà davvero una grande emozione tornare da voi», ha raccontato la cantante, mentre queste sono le parole di Marco Rossi: «Siamo contenti e soddisfatti di aver firmato con Loredana Errore per nuova musica, con la sua grinta il suo talento la sua voce avremo delle belle sorprese. La comunicazione e promozione sarà curata da Filippo Broglia per RECmedia».





