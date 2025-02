Ora o Mai Più 2025, Matteo Amantia Scuderi attacca i giudici: “Loredana Errore? Voti influenzati dalla sua storia”

Dopo aver perso la sfida con Loredana Errore nella scorsa puntata, Matteo Amantia Scuderi ad Ora o Mai Più 2025 nella puntata di oggi si è voluto togliere più di un sassolino dalle scarpe dicendo la sua su Loredana e soprattutto sugli altri coach ed il loro modo di giudicare le performance: “Forse si sta perdendo un po’ il centro di questa trasmissione che è la musica, ho l’impressione che a volte si venga un po’ trasportati da questioni emotive, un senso di tenerezza nei confronti di qualcuno, non lo so.”

VERONICA CHIEDE PERDONO ALLA FIGLIA ANGELICA A C'È POSTA PER TE 2025/ Lei chiude: "Non ho bisogno di te"

“Loredana sicuramente ha una storia importante per cui è difficile rimanere freddi e credo che il voto sia stato influenzato dalla sua storia.” ha poi infine concluso Matteo Amantia Scuderi. Anche il suo coach Alex Britti, con il quale si è cimentato nella hit di alcuni anni fa Baciami e Portami a Ballare, si è detto d’accordo in quanto c’è una sorta di tenerezza verso alcuni concorrenti e meno verso altri. E dopo l’esibizione i giudici hanno detto la loro nelle parole del maestro De Amicis. I giudici Patty Pravo, Marco Masini, Raf, Rita Pavone, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli e Donatella Rettore hanno preferito non replicare non sia mai si scateni un minimo di discussione sensata. Anche Loredana Errore non ha commentato.