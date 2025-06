Loredana Femiano, madre di Giulia Tramontano, ha invitato una lettera a Ore 14 Sera: il dolore di una famiglia per una sentenza ingiusta

Nella puntata di ieri della trasmissione “Ore 14 Sera” – condotta da Milo Infante su Rai 2 il giovedì sera -è intervenuta da remoto Loredana Femiano, madre di Giulia Tramontano che per la prima volta ha rotto il silenzio dopo l’ultima pronuncia della Corte d’Appello a carico di Alessandro Impagnatiello, reo confesso killer della 29enne che dal 31 maggio del 2023 si trova in carcere: un silenzio rotto con una lettera, inviata proprio alla redazione di Rai 2 e letta nel corso della serata di ieri.

Prima di arrivare alle parole accorate della madre di Giulia Tramontano è utile ricordare che la ragazza sparì misteriosamente il 27 maggio del 2023: fu proprio Impagnatiello – che con lei aveva una relazione dalla quale sarebbe presto nato il primo figlio, Thiago – a lanciare l’allarme per la sparizione, ma finì presto sotto la lente degli inquirenti a causa di alcune tracce biologiche trovate all’interno della sua auto, appartenenti proprio alla 29enne.

Nella notte tra il 31 maggio e il primo giugno successivo, Impagnatiello confessò l’omicidio e indicò agli inquirenti dove trovare il corpo di Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate e (si scoprì più tardi) avvelenata per i sei mesi precedenti: la ragione sarebbe stata legata alla relazione che il barman aveva avviato con un’altra donna, vedendo la sua fidanzata e il figlio che sarebbe nato di lì a poco come un vero e proprio ostacolo.

La lettera della mamma di Giulia Tramontano, Loredana Femiano: “Sei un pezzo di vita che non tornerà mai più”

Tornando al presente, per capire la lettera di Loredana Femiano è utile ricordare che un paio di giorni fa in occasione del processo d’Appello a carico del reo confesso killer, la corte ha fatto cadere l’aggravante della premeditazione (contestata proprio per l’avvelenamento), confermando – anche per via della sussistenza di quella della crudeltà – l’ergastolo per Impagnatiello: una sentenza accolta con grande dolore dai familiari della vittima che contano che l’aggravante sia poi confermata dalla Cassazione.

Partendo proprio dalla nuova sentenza, la mamma di Giulia Tramontano nella sua lettera ha ricordato – rivolgendosi alla “cara” figlia – che “ieri si è ancora parlato e riparlato di te, di ciò che ti è stato fatto, di come ti è stato fatto e di quando”, chiedendole “scusa (..) perché ieri, ancora una volta, non hanno dato valore alla tua memoria” e al “dolore di una famiglia distrutta che ancora dopo due anni non accetta la tua assenza”.

“Ti chiedo scusa – continua Loredana Femiano – perché noi (..) non possiamo darti la giustizia che meriti [e] fare in modo che chi ha strappato la tua meravigliosa vita abbia ciò che si merita”, spiegando che in quanto famiglia “possiamo solo assistere [e] piangerti” ricordando che “tutti ti hanno amata [per] la tua dolcezza infinita [e] la tua bontà d’animo”, promettendole che resterà sempre “la nostra guida e luce, un esempio di amore”.

Rivolgendosi, infine, “ai giudici [e] alla giustizia”, la mamma di Giulia Tramontano confida che daranno “la giusta pena, con coscienza giuridica e umana”, ricordando loro che “una figlia che ti viene strappata è un pezzo di vita che non torna più“, nell’auspicio che “alla fine ti onoreranno con la giusta sentenza, così che tu possa riposare in pace con il tuo piccolo Thiago”.