Loredana Fiorentino, mamma Favoloso/ Luigi ed Elena Morali sposi? “Vi stupirò” (Live)

Elena Morali e Luigi Favoloso si sono davvero sposati nelle passate ore in quel di Zanzibar? Ne sapremo di più molto probabilmente questa sera nel corso della nuova puntata di Live Non è la d’Urso alla quale, a quanto pare, prenderà parte anche la mamma di Favoloso, la signora Loredana Fiorentino, ormai volto fisso ed attesissimo della trasmissione di Canale 5. La sua presenza in studio è strettamente connessa alla “sfilata” spesso invocata dalla stessa padrona di casa Barbara d’Urso sulle note di Rapide di Mahmood e sulla quale ormai ama scherzarci su anche la stessa Fiorentino. Nell’anticipare la notizia “choc” delle presunte nozze tra Favoloso e Morali, la d’Urso si è domandata: “Cosa dirà la suocera?”. C’è dunque da aspettarsi un commento live proprio da parte di Loredana che potrebbe spiazzare tutti con possibili retroscena. Proprio nelle sue Instagram Stories, infatti, la Fiorentino ha voluto commentare un post ironico che annunciava la sua presenza nello studio di Live Non è la d’Urso anticipando: “Vi stupirò”. E già in passato abbiamo imparato ad aspettarci davvero di tutto da lei! Intanto nelle ultime ore ha preso un volo che probabilmente la porterà proprio nel salotto serale di Barbara d’Urso e dal quale dirà la sua sulle scelte sentimentali del figlio che continuano a spiazzare sui social.

LOREDANA FIORENTIO, MAMMA LUIGI FAVOLOSO TORNA A LIVE

A quanto pare, le previsioni di Loredana Fiorentino rese appena una settimana fa non sono poi state così tanto errate. La donna, mamma di Luigi Favoloso – attuale compagno, forse marito di Elena Morali – aveva avanzato una previsione proprio sulla storia tra i due ragazzi. Se, infatti, in un primo momento dopo la fine della precedente relazione con Nina Moric del figlio, la Fiorentino si era detta felice della vicinanza ad Elena, nel tempo le cose sono cambiate e la donna ha iniziato a manifestare qualche dubbio ritenendo la compagna di Luigi forse troppo problematica per lui. “Credo che la loro storia sia arrivata ad un punto ben preciso… o la loro storia andrà avanti come una favola o terminerà”, aveva detto nella sua ultima ospitata a Live. Ed a quanto pare la “profezia” della Fiorentino sembra essersi in parte compiuta culminando proprio in una vera e propria favola d’amore, almeno fino a prova contraria. Poco prima aveva tuttavia preso le difese del figlio – dal quale ha dichiarato di essere comunque delusa – e replicando a Simona Izzo aveva asserito: “Io volevo dire che lei l’altra volta ha detto una cosa su mio figlio: ‘Il popolo non appoggia suo figlio’. Lei non deve parlare al posto del popolo italiano. Parli per sé. Sia io che mio figlio riceviamo tantissimi messaggi da milioni di italiani che ci appoggiano”.



