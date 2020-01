Loredana Fiorentino, mamma Luigi Favoloso/ “Sono attaccata al telefono, torna!”

Continua ad essere all’ordine del giorno la scomparsa di Luigi Favoloso. Il fidanzato di Nina Moric è andato via il 29 dicembre e non è più tornato, senza lasciare alcuna traccia. Ad essere preoccupatissima è soprattutto sua madre, Loredana Fiorentino, che domani sarà ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Oggi però ha deciso di lanciare un appello a suo figlio proprio attraverso le telecamere di Canale 5. In un filmato lanciato dalla D’Urso, la mamma di Favoloso dichiara: “Sono attaccata al telefono perché spero che in qualsiasi momento mi chiami. – ammette – A casa ha lasciato tutto, documenti patente… tutto. Penso che il telefono lo abbia con sé come il passaporto perché a casa non c’è. Abbiamo chiamato anche Nina e anche da lei non c’è. La macchina è in garage.”

Loredana Fiorento lancia un appello a suo figlio Luigi Favoloso

Loredana Fiorentino racconta inoltre di essersi messa in contatto con chiunque pur di avere notizie di suo figlio Luigi Favoloso. “Ho chiamato i suoi amici, nessuno l’ha sentito, qualcuno ha ricevuto i suoi auguri di Natale ma in modo freddo. – racconta ancora la signora – In questi giorni era giù sempre per la questione di Nina.” Queste, dunque, le informazioni al momento a disposizione su questa scomparsa. Intanto è giunta in diretta una segnalazione: si tratta di una foto che mostra Luigi Favoloso in treno diretto a Milano e che risale proprio al 29 dicembre, giorno in cui è scomparso. Che sia ancora lì? E perché è partito senza soldi e vestiti? La signora Loredana attende aggiornamenti su suo figlio intanto.

