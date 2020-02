Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Favoloso/ “La email? Sono stata confusa da…”

Sono tanti i perché attorno alla mamma di Luigi Favoloso, Loredana Fiorentino, ospite in studio a Live non è la D’Urso. Di fronte al figlio la donna specifica: “Mamma non ha finto di aver ricevuto una mail. L’ho ricevuta davvero, due giorni prima. Una mamma può essere confusa per quanto scritto, c’erano cose un po’ particolari e non ne potevo parlare immediatamente. Avrei voluto parlarne prima con un avvocato. Sono stata confusa“. Luigi si prende la sua responsabilità: “Lasciando le carte di credito e la macchina a casa ho tolto del tempo a persone che sono seriamente scomparse. Io ammetto i miei errori. Però c’è stato del tempo per cui tu mamma potevi dire alcune cose, per ridare quel tempo alle persone. E’ giusto che tu sei andata in polizia, dopo un po’ potevi dire che non ero sparito”. Barbara D’Urso difende il ragazzo e specifica come abbia fatto una vera e propria pantomima in televisione. (agg. di Matteo Fantozzi)

AL CENTRO DELLE CRITICHE

Loredana Fiorentino è ancora al centro delle critiche e non solo da parte del figlio Luigi Favoloso, che incontrerà nella puntata di Live – Non è la d’Urso di oggi, domenica 2 febbraio 2020. Il web si è schierato quasi del tutto contro la donna, che continua a puntare il dito contro Nina Moric. “E’ abituata a buttare fango su tutti e ad infamare chiunque gratuitamente”, scrive in uno degli ultimi post su Facebook, riferendosi alle accuse lanciate dalla modella ai microfoni de La Zanzara nei confronti di Belen Rodriguez. “Anzichè infangare la signora Moric, porti suo figlio da un buon agente che lo possa lanciare per le qualità artistiche, ammesso che le abbia”, scrive qualcuno fra i commenti. Altri invece la difendono, soprattutto se si considera la testimonianza delle due famose amiche. “Non aveva nulla da dire in sua difesa, le ha usate ma gli è andata male”, attacca un utente, “Quando uno ha la coscienza pulita non va a sprecarsi per dimostrarlo”, risponde invece un’ammiratrice, che riceve il consenso della Fiorentino. Quest’ultima oggi avrà la possibilità di rivedere il figlio Luigi per la prima volta dalla sua scomparsa. L’ex della Moric però ha usato parole dure nei suoi confronti nella precedente puntata del programma: come andrà a finire?

LUIGI FAVOLOSO, “MIA MADRE HA FATTO UN SOLO ERRORE GRANDE”

Loredana Fiorentino si è già difesa dalle accuse sulla scomparsa del figlio. Più di qualcuno, nel mondo dello spettacolo, crede infatti che la mamma di Luigi Favoloso sia complice dell’allontanamento dell’ex di Nina Moric. Accuse che Loredana ha rispedito al mittente nei salotti dursiani e che ha lasciato dei punti interrogativi anche alla padrona di casa. “Per me mia madre fa un solo errore solo, che è questo della mail”, ha detto Luigi a Live – Non è la d’Urso la scorsa settimana. “Per lei è facile accusare le persone. Lei si sveglia al mattino e decide così, di accusare le persone”, ha detto la Fiorentino parlando della Moric. Poi l’audio Whatsapp in cui la modella parla di aver cercato più volte Favoloso al telefono. “Tutto questo teatro lo hai fatto perchè lui era il fidanzato di Nina Moric”, ha detto invece la diretta interessata. Puntando tra l’altro il dito contro la donna, per via del suo presunto desiderio di partecipare ad alcuni programmi. Clicca qui per guardare il video di Loredana Fiorentino.



