Ore di paura per Loredana Lecciso, che poco fa ha raccontato di essere stata aggredita a Milano mentre si trovava su un autobus. L’episodio risale ad un mese fa, ma la compagna di Al Bano ha rivelato solo in questi giorni all’Adnkronos che un uomo ha provato a strapparle la catenina d’oro che indossava. “Erano all’incirca le 20 di due giorni fa, stavo aspettando un autobus assieme a una mia amica quando, a un certo punto, si è avvicinato un ragazzo nordafricano con un cartone di vino in mano e ha iniziato a fissarmi.” Così ha iniziato il suo racconto Loredana Lecciso, ancora spaventata per quello che è successo a Milano.

La compagna di Al Bano Carrisi ha spiegato di indossare sempre una collana oro con dei brillantini, in particolarre si tratta di una catenina regalatale da sua madre quando è nata la primogenita Jasmine: “Inizialmente non mi sono preoccupata più di tanto“, continua, “ma, quando siamo salite sull’autobus, lui ha iniziato a seguirci e a stringerci per farci sedere in un posto, ma noi siamo rimaste in piedi“. Poi spiega di aver tirato un mezzo sospiro di sollievo quando questo ragazzo è sceso ad una fermata, ma per fortuna ha sempre tenuto gli occhi aperti: “Avevo una strana sensazione”, dice.

Loredana Lecciso, il momento dell’aggressione: “Mi sono fatta male con le unghie e…“

La fidanzata di Al Bano ha vissuto un brutto momento su un autobus di Milano, quando durante un viaggio ha subito un tentato furto. Dopo essere sceso ad una fermata, è risalito dalla parte posteriore del pullman, e allungando la mano ha provato a strapparle la catenina. In quel momento Loredana Lecciso ha stretto forte al collo la collana facendosi addirittura male con le unghie mentre allo stesso tempo ha iniziato a urlare per difendersi dall’aggressione e il ragazzo è sceso dall’autobus: “Le persone presenti sull’autobus si sono subito avvicinate a me chiedendomi se avessi bisogno di aiuto e se mi fossi fatta male“. La Lecciso ha poi precisato di non riuscire più a prendere i mezzi pubblici dopo lo shock subito, ora convinta che Milano sia diventata una città molto insicura: “Spero che l’amministrazione comunale prenda i dovuti provvedimenti“.