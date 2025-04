Protagonista con Albano Carrisi a Domenica In per parlare della loro storia d’amore e della famiglia che hanno costruito, Loredana Lecciso è stata recentemente vittima di un’aggressione. L’episodio, avvenuto a Milano, ha spinto la compagna dell’artista a intervenire pubblicamente per chiedere maggiore sicurezza. Infatti, sulla sua pelle ha provato cosa vuol dire non sentirsi al sicuro.

Aggressione Loredana Lecciso: cosa è successo?

Era alla fermata del bus con un’amica quando un ragazzo nordafricano si è avvicinato: prima l’ha fissata, poi l’ha seguita sul bus, poi ha tentato di scipparla. In particolare, avrebbe provato a strapparle una collanina dal collo, che Loredana Lecciso ha prontamente tenuto tra le sue mani per evitare che l’aggressore riuscisse nell’intento di sottrargliela.

Una reazione istintiva, ma tanta è stata la paura, anche perché la sua reazione avrebbe potuto suscitare quella del ragazzo, che per sua fortuna si è spaventato e ha deciso di desistere e darsi alla fuga. La vicenda, però, ha comprensibilmente scosso Loredana Lecciso, che potrebbe parlare di quanto accaduto proprio nello studio di Mara Venier, anche perché quella collanina ha un significato speciale per lei, essendo un gioiello ricevuto quando è diventata mamma di Jasmine, la prima dei due figli nati dalla relazione con il cantante di Cellino San Marco.

Che cosa fa adesso Loredana Lecciso?

Pur avendo lasciato il mondo dello spettacolo e aver deciso di non lavorare più in tv, Loredana Lecciso non rifiuta gli inviti che le arrivano per interviste e piccole apparizioni, come nel caso di oggi con Domenica In. Di recente è stata anche protagonista di un simpatico siparietto con la sorella Amanda, prima che quest’ultima partecipasse al Grande Fratello 2024 in qualità di concorrente, ma di fatto oggi vive alle tenute Carrisi, dove fa la mamma a tempo pieno. In passo aveva anche dichiarato di essere tornata a fare la giornalista e di volersi occupare di comunicazione.

Perché Loredana Lecciso lasciò Albano Carrisi?

D’altra parte, è stata protagonista di momenti che hanno segnato la storia della televisione ed è stata anche un fenomeno di costume tra gossip e botta e risposta col compagno, come quando si separò in diretta da Albano Carrisi nel 2015. Lui era in Honduras con la figlia Romina per il reality L’Isola dei Famosi e Loredana Lecciso dichiarò di volerlo lasciare, col cantante che reagì abbandonando il programma. Ora però è solo un ricordo degli inizi di una relazione che si è consolidata nel tempo.