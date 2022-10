LOREDANA LECCISO/ “Al Bano? Siamo ancora qua dopo oltre 20 anni”

Loredana Lecciso su Albano: “Sono felice di aver portato felicità nella sua vita”

Loredana Lecciso torna dopo tantissimi anni, ospite di Mara Venier a Domenica In e parla dell’amore con Albano. Dopo aver visto un video del loro incontro la showgirl dichiara che il cantante lo ha conosciuto in un momento molto difficile della sua vita a livello giudiziario: “Sono felice di aver portato serenità nella sua vita in quel momento“.

Su come è nata la loro relazione, Loredana Lecciso dichiara: “E’ nata in un periodo per lui molto triste della sua vita” e ancora: “Aveva voglia di rinascita e non si è lasciato sopraffare dagli eventi“. Sull’inizio della relazione dichiara: “Era tutto molo normale e bello, ci siamo vissuti bene poi ci sono state sovrapposizioni impegnative ma noi siamo ancora qua dopo oltre 20 anni“. La conduttrice svela che vede la coppia molto più serena e che Albano parla spesso di lei. (Aggiornamento Valentina Masciolini)

Loredana Lecciso torna in tv a Domenica In

Loredana Lecciso, la compagna di Al Bano Carrisi, ospite di Mara Venier a Domenica In in compagnia della figlia Jasmine Carrisi. Un vero e proprio colpaccio per la zia Mara che è riuscita a riportare in televisione la giornalista e storica compagna del cantante di Cellino San Marco. Un amore che va avanti da più di 20 anni e di cui si è scritto di tutto e di più. Un’intervista a cuore aperto quella della Lecciso che si racconterà tra vita professionale e privata all’amica Mara Venier a cui deve il suo primo grande successo mediatico. Nonostante tutto Al Bano e Loredana sono una coppia solida da tantissimi anni anche se non hanno mai deciso di sposarsi. ”

“Siamo sposati con la mente” aveva detto il leone di Cellino San Marco in una recente intervista. Proprio la Lecciso parlando del rapporto con il compagno ha confessato: “ora tra noi regna una bella armonia. L’abbiamo conquistata”.

Loredana Lecciso e Al Bano: “Troppe persone si sono messe in mezzo”

La storia d’amore tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi è stata per anni al centro del gossip. Il motivo? Il presunto triangolo con la ex moglie Romina Power. La giornalista però in diverse occasioni ha smentito la cosa dichiarando: “per quanto riguarda la vita pubblica, non importa, si possono inventare triangoli, quadrilateri e tutto ciò che vogliono. Ma nel privato ho eretto un muro a difesa di noi due e da quel momento è andato sempre tutto per il meglio”. I momenti difficili ci sono stati, e anche tanti, ma la Lecciso è riuscita a salvaguardare il rapporto con Al Bano.

Ad un certo punto però qualcosa non andava più. “Troppe persone si sono messe in mezzo, si sono inserite nella nostra vita privata e hanno reso tutto più difficile” – ha confessato la Lecciso – “quando stavamo da soli invece trovavamo sempre un equilibrio perfetto, l’armonia, ci plasmavamo l’uno attorno all’altra. Vengo da una famiglia dove la sera si chiudeva la porta e il mondo restava fuori, ma questo con Albano non è possibile ovviamente e così le cose sono state un po’ complicate”.











