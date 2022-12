Loredana Lecciso: “Al Bano valore aggiunto nella mia vita”/ “Ma prima di lui…”

Loredana Lecciso è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Bella Ma’”, trasmissione pomeridiana di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco. La compagna di Al Bano Carrisi, nel corso della sua apparizione televisiva ha voluto esordire dicendo che anche prima di legarsi sentimentalmente al “leone di Cellino San Marco” era la stessa persona che è oggi: “Non sono cambiata di una virgola – ha asserito –. Il rapporto con Al Bano è stato un fortissimo valore aggiunto. Agli inizi della mia carriera, facevo praticantato presso Canale 8, un’emittente televisiva locale, e chiaramente ero meno famosa di adesso. Mi occupavo prevalentemente di cronaca nera e sport…”.

Loredana Lecciso spiazzata in diretta: "Sarò suo genero"/ Ragazzo: "Io e Jasmine..."

Loredana Lecciso era convolata a nozze a soli 20 anni, poi “mi sono separata, ma sono rimasta in ottimi rapporti con il mio ex marito, persona che continuo a stimare e padre eccellente. Devo anche dire che, in televisione, non ho mai vissuto atteggiamenti ambigui da parte di uomini di potere. Non mi sconvolge il fatto che accada, però, devo essere onesta, a me non è mai capitato. Tutto ciò che ho costruito nella mia vita l’ho fatto per piccoli passi, piano piano”.

Al Bano: “Flirt con Patricia Donoso? E' una mentirosa”/ “Non so nemmeno chi sia”

LOREDANA LECCISO: “NON SONO STATA USATA DALLA TV, NÉ IO HO USATO LEI”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con Pierluigi Diaco, Loredana Lecciso ha detto di non essere stata usata dalla televisione, “né io ho usato la tv: c’era un sano gioco delle parti. Carlo Freccero, ex direttore di Rai2, definì quel fenomeno come la nascita di una nuova realtà televisiva: il reality soap. Addirittura, il fenomeno Lecciso ha scomodato la politica, ha scomodato intellettuali, ma in fondo io e mia sorella gemella Raffaella facevamo delle semplicissime esibizioni a Domenica In. Ai tempi poteva sembrare un pochino forzato, ma anche a Ballando con le Stelle ci sono elementi che poco c’entrano con l’arte della danza e del ballo, eppure vi si cimentano! Noi abbiamo fatto esattamente la stessa cosa: provavamo in settimana e ci esibivamo la domenica, con gli ascolti che schizzavano verso l’alto”.

Fredella: "Al Bano Carrisi ha tradito la Lecciso? Fake news"/ Gianmarco Onestini conferma: "Tutto inventato"

Di Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso, ha parlato esclusivamente in una singola battuta: “Non faccio grandi ospitate tv, perché sono molto concentrata sui miei figli. Lui è un uomo che lascia molto spazio agli altri. Ci sono stati attriti in alcuni momenti, ma lui, in verità, concede a ognuno la possibilità di esprimersi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA