Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 2019?/ Anche Claudia Galanti? L’indiscrezione

Sono tanti gli appuntamenti televisivi che ci attendono dopo l’estate. Uno di questi è il Grande Fratello Vip 2019, i cui preparativi sono già in atto da qualche tempo. Mentre si susseguono le indiscrezioni su chi sarà alla conduzione quest’anno, arrivano le prime news in merito al cast. Spiccano in particolare due volti: Loredana Lecciso, ex di Al Bano Carrisi, e Claudia Galanti. A lanciare il gossip è il settimanale Oggi che, nelle sue chicche, svela: “Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. A Cologno Monzese si sussurra che, tra i possibili concorrenti, figuri Loredana Lecciso, 46. Si dice anche che l’ex (?) compagna di Al Bano non abbia però ancora sciolto le riserve. Cosa aspetta?” La Lecciso sarebbe dunque stata contattata per far parte del cast ma non avrebbe ancora detto di sì.

CLAUDIA GALANTI NEL CAST DEL GRANDE FRATELLO VIP 2019?

Qualcosa di simile pare stia accadendo anche per Claudia Galanti. “Dopo essere stata lasciata dal fidanzato Luca Baronchelli, Claudia Galanti, 38 anni, si è concentrata sul lavoro. – si legge ancora su Oggi, che quindi annuncia – Starebbe vagliando una serie di opportunità professionali. Si dice che sia molto tentata dal partecipare a un noto reality e che ce la stia mettendo tutta per entrare nel cast.” Nonostante non venga fatto il nome del programma, pare sia certo si tratti proprio del Grande Fratello Vip. A loro andrebbe ad aggiungersi anche Adriana Volpe che, secondo il settimanale Vero, sarebbe molto vicina alla Casa di Cinecittà.

