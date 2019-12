Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 4?/ “No, magari in un’altra edizione!”

Quello dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 è un tema molto caldo. Ieri il settimanale CHI, diretto dal conduttore del reality Alfonso Signorini, ha annunciato il nome del primo concorrente ufficiale: Rita Rusic. Solo poche ore dopo è seguita un’indiscrezione bomba: nel cast ci sarebbe anche Loredana Lecciso. A lanciare lo scoop stavolta TvBlog, che ha dato per certa la partecipazione dell’ex compagna di Al Bano Carrisi. “TvBlog è in grado ora di aggiungere un terzo personaggio che certamente è molto noto al grande pubblico, sia per la sua vita privata che per quella professionale. – si legge – Il nome che secondo le informazioni in nostro possesso arricchirà l’edizione del GF Vip 4 targata Alfonso Signorini è quello di Loredana Lecciso”.

Loredana Lecciso dice “No” al Grande Fratello Vip 4

La partecipazione di Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 4 sembrava dunque essere cosa certa ma proprio nelle ultime ore è arrivata la smentita. È stata proprio l’ex compagna di Al Bano Carrisi, raggiunta dai microfoni di Libero, a negare la sua partecipazione al reality di Canale 5. “Io al Grande Fratello Vip? Magari in un’altra edizione” ha ammesso la Lecciso, stroncando dunque ogni possibilità di vederla varcare la porta rossa della spiata Casa di Cinecittà. Tutto da rifare, dunque, per Alfonso Signorini, che dedica le sue forze ad altri partiti. D’altronde nomi importanti non mancano. Si vocifera che siano pronti a partecipare al relity anche Michele Cucuzza, Adriana Volpe e Paola Di Benedetto. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA