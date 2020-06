Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip?/ Maurizio Costanzo: “Potrebbe stupirci!”

Continuano i lavori di Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore è pronto a mettere in piedi un cast senza precedenti, con nomi davvero importanti. Tra questi potrebbe esserci anche Loredana Lecciso, nome che circola ormai da qualche settimana. Secondo le ultime indiscrezioni, la compagna di Al Bano Carrisi ci starebbe pensando, anche se non è ancora ben chiaro se la sua intenzione sia entrare nella Casa. Loredana, infatti, potrebbe anche prendere il posto di Wanda Nara al fianco di Pupo ed essere, dunque, la nuova opinionista del Grande Fratello. Una possibilità che pare alletti molte telespettatrici. Una di queste ha addirittura deciso di scrivere a Maurizio Costanzo nella rubrica che il conduttore cura su Nuovo.

Maurizio Costanzo approva Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip

La telespettatrice di Albano Terme si è detta incuriosita dalla possibilità di vedere Loredana Lecciso come opinionista del Grande Fratello Vip e ha così scritto: “In Tv ha sempre espresso opinioni di buon senso…Magari è la volta buona che si stacca dalla ‘telenovela’ con Al Bano e Romina Power…” Dal canto suo, Maurizio Costanzo si è detto d’accordo con la telespettatrice alla quale ha infatti replicato nella sua rubrica: “Per il suo stile mai sopra le righe sono convinto che l’ex soubrette pugliese potrebbe davvero stupirci…” Anche Costanzo, dunque, è ottimista oltre che favorevole a questa novità del format di Canale 5. Le Lecciso, insomma, potrebbe davvero fare la differenza!



