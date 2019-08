LOREDANA LECCISO/ Albano? “L’affetto non è mai mancato”. Sul GF VIP: “sono tentata”

Loredana Lecciso, la ex compagna di Al Bano Carrisi, pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4? Non è dato saperlo, la showgirl durante un’intervista rilasciata a Il Tempo ha parlato di questa possibilità non escludendola del tutto, anche se al momento la priorità sono i figli e Cellino San Marco. “Mi hanno proposta più di una volta di entrare nella casa. Chissà. Per adesso rifletto un pò, anche se mi piacerebbe e sarei tentata” con queste parole la Lecciso ha commentato il suo possibile ingresso nella casa di Cinecittà. Al momento la showgirl si trova a Cellino San Marco dove sta trascorrendo le vacanze in compagnia dei figli: “è una città che mi dà energia e la giusta carica. Sono molto legata a questo posto dove ho vissuto gli ultimi anni della mia vita. Lì sono cresciuti i miei figli Jasmine e Bido. E’ il loro regno e mi sento a casa anche io”. Loredana Lecciso, nonostante la fine dell’amore con Al Bano Carrisi, è legatissima a Cellino San Marco: “ogni angolo di questa città mi ricorda un pezzo della mia vita facendomi riavvolgere il nastro a quando i miei figli erano bambini”.

Loredana Lecciso e Al Bano: “abbiamo molte cose in comune”

Un legame che ha condiviso con Al Bano da sempre follemente innamorato della sua terra e delle sue origine. “Al Bano ha sempre amato la sua terra, dove è ritornato dopo aver girato il mondo” – ha raccontato la Lecciso, che si è trovata d’accordo con il cantante sul far crescere i figli proprio lì. “Il fatto che vivano a Cellino, città dove Albano è cresciuto e si è porticato, rende anche me felice”. Impossibile non parlare del rapporto con Al Bano con cui Loredana, dopo la fine dell’amore, continua ad avere uno splendido rapporto: “l’affetto tra noi non è mai venuto a mancare. Come gli scontri e confronti. Paradossalmente nel nostro stile di vita ci sono molte cose in comune rispetto a quanto si possa immaginare nell’apparenza”. Al Bano e Loredana, infatti, hanno tantissime cose in comune come ha precisato la stessa Lecciso: “tutto ciò che riguarda l’educazione dei figli e i loro obiettivi. Proponiamo loro gli stessi modelli”.

Loredana Lecciso figli: “sono in un’età particolare e molto impegnativa”

Naturalmente gli scontri non sono mai mancati, ma del resto “l’amore non è bello se non è litigarello” verrebbe da dire, anche se la Lecciso è proiettata verso un futuro diverso: “mi piacerebbe che ce ne possano essere sempre meno e più confronti. Con l’età ho imparato a gestire gli scontri con più equilibrio”. Alla base del rapporto tra Loredana e Al Bano c’è un grande senso del rispetto, che la ex coppia è riuscita a costruire nel tempo “cercando di far prevalere la ragione sull’istinto” precisa la Lecciso. La showgirl ha poi parlato anche dei figli Jasmine e Bido: “hanno 16 e 18 anni, sono in un’età particolare e molto impegnativa. E’ importante avere un dialogo con i propri figli e prendano la consapevolezza di ciò che è giusto o sbagliato fare”. La showgirl ha poi parlato di Al Bano papà, un uomo sempre presente nonostante i tantissimi impegni di lavoro in giro per il mondo: “non mi stancherò mai di dirlo: io e Al Bano abbiamo percorso sempre lo stesso binario nei confronti dei nostri figli. Siamo fortunati perchè seguiamo per Jasmine e Bido lo stesso percorso educativo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA