Loredana Lecciso: “Alfonso Signorini? Un fuoriclasse”/ “Il suo GF Vip mi piace tanto”

“Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip? 110 con lode!” A parlare è Loredana Lecciso che, ai microfoni di RTL 102.5 nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia condotto da Francesco Fredella, ha sottolineato tutta la sua stima per il conduttore dell’amato reality di Canale 5. “Un dieci secco. Anzi un 110 e lode per la laurea da conduttore, Alfonso è sicuramente un fuoriclasse”, ha ammesso la Lecciso, smontando le indiscrezioni riportare dal settimanale Oggi, al quale la compagna di Al Bano Carrisi avrebbe dichiarato: “Signorini mi ha chiamata dicendomi che ipotizzava per me il ruolo di opinionista… Ma poi, così come si è fatto vivo, è sparito, non l’ho più sentito e non se n’è fatto niente”. Ben diverse, invece, le dichiarazioni fatte in radio.

Loredana Lecciso e il no al Grande Fratello Vip: “Un mio limite”

Si è parlato di Grande Fratello Vip con Loredana Lecciso che ha dichiarato di essere molto colpita dalla conduzione di Alfonso Signorini e dalle dinamiche che, puntata dopo puntata, caratterizzano lo show. “Il Gf vip di Signorini mi piace tantissimo. Ci sono storie, amori, intrighi e gossip. Insomma, quello che serve in televisione”. Fino a qualche tempo fa, proprio la Lecciso rientrava tra i nomi di papabili concorrenti di questa nuova edizione. Poi, però, tutto è sfumato. Oggi, ai microfoni di RTL 102.5, la showgirl ha tenuto a chiarire la sua posizione: “Non so, non riuscirei a stare così tanto tempo davanti ad una telecamere. Forse è un mio limite”. Insomma, sarà difficile vederla nei panni di gieffina.



