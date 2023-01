Loredana Lecciso: “Amo Simona Ventura”/ Sorpresa in diretta: “L’ho voluta a L’Isola…”

Loredana Lecciso e l’Isola dei Famosi con Simona Ventura

Ospite di Bellamà, Loredana Lecciso ha parlato dei suoi “anni d’oro”, nei quali ha ottenuto un successo straordinario in tv, partecipando anche a reality show come l’Isola dei Famosi, dove ha conosciuto Simona Ventura. Parlando proprio dell’amicizia con la conduttrice tv, la showgirl ha rivelato: “Io e Simona Ventura non ci vediamo dall’estate scorsa a Cellino San Marco. Eravamo andare a fare una passeggiata per i boschi, suo marito e il mio erano più indietro”.

Loredana Lecciso: "In tv ho fatto molti soldi"/ "Io e Albano abbiamo i nostri riti"

Pierluigi Diaco, incredulo sul fatto che Loredana e Simona passeggiassero sole nei boschi, ha deciso di chiamare la collega, con la quale è nato un siparietto simpatico con l’ospite in studio. Simona Ventura ha raccontato: “La partecipazione all’Isola dei Famosi è nata perché lei era diventata abbastanza celeberrima. L’anno prima c’era stata la famosa dichiarazione di Albano che aveva fatto molto parlare. Io l’ho marcata a uomo, perché la volevo e non la mollavo. Alla fine per sfinimento mi ha detto di sì. L’ho presa un po’ per sfinimento, io adoro Loredana“.

ANDREA PIAZZOLLA/ "Non mi aspettavo di essere nel testamento. Userò soldi per..."

Loredana Lecciso: “Adoro Simona Ventura, è una gran donna”

Loredana Lecciso ha ripercorso, a Bellamà, la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, reality al quale ha deciso di partecipare dopo un lungo pressing da parte di Simona: “Sono stata felicissima di partecipare all’Isola dei Famosi, che per me è e sarà sempre Simona Ventura. Lei è una gran donna, una donna intelligente che ora io amo doppiamente perché la adoro insieme a Giovanni”. La showgirl ha poi raccontato che la Ventura è riuscita a tirar fuori un lato di sé che non aveva mai mostrato: “La adoro e le ho detto che è stata la prima donna a tirar fuori un aspetto umano mio, l’aspetto di mamma, che solamente una mamma poteva tirar fuori”.

Morlacchini, avv. Andrea Piazzolla/ "Acquisita la testimonianza di Gina Lollobrigida"

Ricordando poi la passeggiata nel bosco a Cellino San Marco, Simona Ventura e Loredana Lecciso hanno scherzato sul fatto che non avesse cucinato la moglie di Albano, che non sembra particolarmente avvezza a sfoggiare le proprie doti culinarie. Nonostante ciò, Simona ha rivelato: “Abbiamo mangiato e bevuto come mai nella mia vita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA