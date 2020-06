Loredana Lecciso “bucolica” e bellissima sui social/ Foto, fan impazziti, ma Romina..

Pubblicità

Loredana Lecciso “bucolica” sui social: la nuova foto pubblicata su Instagram fa letteralmente impazzire i fan tra likes e commenti. Ma c’è chi si domanda “come risponderà questa volta Romina Power?”. Uno scatto fine ed elegante quello postato dalla compagna di Al Bano Carrisi che si è fatta immortalare come Demetra, la dea della Natura. La Lecciso, infatti, è immersa nella campagna, possibile proprio quella della Tenuta di Cellino San Marco dove ha trascorso la quarantena in compagnia di Al Bano Carrisi. Recentemente la showgirl è tornata in tv a parlare della sua storia con il cantante de “Nel sole” rivelando: “lui è una persona schiva e riservata, la sua non è stata una dichiarazione estemporanea. Ha solo giustificato la nostra storia insieme, ha voluto fare chiarezza e mettere i puntini sulle i, rispetto ad altre situazioni che potevano accavallarsi in quel momento. Alle volte è stata travisata la vicenda tra noi, ma siamo una normalissima famiglia”. Del resto la bellezza e la grazia della Lecciso sono innegabile e questo scatto ne è l’ennesima conferma!

Loredana Lecciso e Al Bano: è tornato l’amore

E’ tornato l’amore tra Loredana Lecciso e Al Bano. Proprio come la primavera ha fatto capolinea nella nostre vite facendo sbocciare nuovi fiori e nuovi amori, lo stesso è successo anche alla showgirl che sui social ha postato una foto super sexy immersa nella splendida campagna di Cellino San Marco. Anche se il tag non c’è, la Lecciso con un vestito fiorato ha accompagnato lo scatto con una serie di hashtag e alcuni cuori verdi 💚💚💚#nature#flowers #feelgood #love#photography #peace #love#instamoment #instalove #bucolica. Manco a dirlo lo scatto ha fatto immediatamente impazzire i fan: più di 3000 mila likes e 300 commenti tra cui “che bella lory”, “sempre al 🔝🔝🔝…” e “Buona serata loredana!!”. Tantissimi i complimenti per la compagna di Al Bano Carrisi: “Bellissima Lory” scrive un utente a cui fa eco un altro “bellissima la Romantica Lory!” fino alla dedica “il fiore dei fiori”. Come reagirà questa volta Romina Power, la ex di Al Bano?

