Loredana Lecciso, chi è la compagna di Al Bano? I due stanno insieme dai primi anni Duemila e hanno avuto due figli, Jasmine e Bido Jr

Dopo l’addio a Romina Power, diversi anni dopo Al Bano si è legato a Loredana Lecciso. I due stanno insieme dai primi anni Duemila e hanno avuto due figli, Jasmine e Albano Jr. All’inizio della loro storia d’amore, Loredana e Al Bano sono stati spesso sbattuti in prima pagina: i due hanno fatto infatti un gran parlare di loro. La stessa compagna di Al Bano è stata protagonista di numerose trasmissioni televisive, spesso insieme alla sorella gemella Raffaella, tanto che l’Ordine dei Giornalisti, al quale era iscritta da qualche anno, l’ha radiata (per poi reintegrarla nel 2022).

La Lecciso, sposata con Fabio Cazzato dal 1993 al 1996, aveva già avuto una figlia, Brigitta. Dopo la storia con Al Bano, è diventata mamma di Jasmine, nata nel 2001, e Bido Jr., classe 2002. Negli anni del successo, Loredana Lecciso è stata protagonista di numerosi programmi, come “Domenica In” e “Striscia la Notizia”, facendo molto parlare di sé e del suo amore con Al Bano. È stata inoltre anche protagonista di vari reality show come “La fattoria” e “L’Isola dei Famosi”.

Loredana Lecciso, la carriera e la gelosia nei confronti di Romina Power: “Ora però voglio la pace”

Raccontandosi a “Storie di donne al bivio”, Loredana Lecciso ha spiegato che la tv è arrivata un po’ per caso nella sua vita. “Il mio ex marito aveva un’emittente regionale. Quella realtà mi piaceva molto…”, ricorda Loredana. Che poi ha visto amplificarsi le sue opportunità lavorative soprattutto dopo l’inizio della storia con Al Bano: “Mi divertito molto – ha spiegato Loredana – C’era una leggerezza bella e positiva. Guardo quelle immagini anche con leggerezza”.

Oggi Loredana sente di aver raggiunto un equilibrio, ma non possiamo dimenticare l’importante rivalità che ha animato a lungo il suo rapporto con Romina Power, l’ex compagna storica di Al Bano. “In passato sono stata gelosissima”, ha ammesso Romina Power nel corso di una intervista. “Ora però dobbiamo fare pace perché io e lei condividiamo il bene più grande, i figli con Al Bano”, le sagge parole pacifiche della showgirl rilasciate non molto tempo fa.