Loredana Lecciso arriva al Grande Fratello. chi è la sorella di Amanda Lecciso

Dopo una lunga attesa, Loredana Lecciso, sorella maggiore di Amanda Lecciso, sta per fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello per darle man forte. Lo scontro nato tra la gieffina e Jessica Morlacchi durante la scorsa diretta del reality ha infatti reso inevitabile il suo intervento. Loredana Lecciso è stata tirata in ballo dalla cantante con una battuta neppure troppo velata, quando ad Amanda è stata data della ‘mantenuta’. Quando la gieffina ha sottolineato che mai alcun compagno l’ha mantenuta, Jessica ha specificato che si riferiva alla sua ‘famiglia’, con chiaro appiglio a Loredana.

Quest’ultima, oltre ad essere un volto noto del mondo dello spettacolo, è infatti la compagna di Al Bano Carrisi, e con lui vive in Puglia, seguendo le attività di famiglia e i propri impegni. Di certo, si tratta di una famiglia benestante, ed è proprio a questo aspetto che ha fatto riferimento Jessica Morlacchi, alla quale Loredana Lecciso vuole ora rispondere a tono al Grande Fratello.

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi: perché il matrimonio non c’è stato

Come detto, Loredana Lecciso è la compagna di Al Bano Carrisi ma i due non sono sposati. Da anni si vocifera di un loro matrimonio che, tuttavia, non si è mai concretizzato. Al Bano, d’altronde, di matrimonio ne ha già avuto uno in passato con Romina Power, e non ha mai fatto mistero di non essere interessato a replicare. Loredana, dal suo canto, ha ammesso che per lei “è come se fossimo sposati”, negando la necessità della celebrazione vera e propria. I due, d’altronde, sono genitori felici di due figli: Jasmine e Al Bano Junior.