Loredana Lecciso, compagna Al Bano/ L’indiscrezione sul figlio Bido: erediterà…

Albano Carrisi intrattiene da anni una relazione con Loredana Lecciso, showgirl ed ex giornalista pugliese balzata agli onori delle cronache a partire proprio dal suo legame sentimentale con il celebre cantautore di Cellino. Dalla Lecciso, Al Bano ha anche avuto due figli, Yasmine e Albano junior, entrambi relativamente noti e anche loro in un certo modo al centro dell’attenzione mediatica. Si pensi per esempio all’indiscrezione che vorrebbe ‘Bido’ (così è soprannominato il figlio minore di Albano) quale unico erede della loro tenuta, indiscrezione che si è poi rivelata falsa venendo smentita da Albano in persona. Al momento, Loredana e i suoi figli vivrebbero tutti insieme lì a Cellino, nei pressi della sua azienda, anche se Bido si trova momentaneamente in Svizzera per completare gli studi liceali.

Loredana Lecciso, Albano junior e la questione eredità

Albano junior è il figlio nato nel 2002 da Albano e Loredana Lecciso. È l’unico a portare il nome del padre, e l’unico – a detta di qualcuno – a essere stato designato come erede da parte del cantautore. In realtà, questo fraintendimento è nato a causa di un’intervista rilasciata da sua sorella Yasmine in cui quest’ultima ha dichiarato: “Mio fratello Bido (che) quest’anno finisce il liceo in Svizzera vuole studiare per gestire la tenuta”. Ciò evidentemente non significa che Bido sarà l’unico, in futuro, a occuparsi dell’azienda. “Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l’azienda a mio figlio Bido. È una fake news, la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli”, ha chiarito in seguito Al Bano.

Il chiarimento di Al Bano

La frase, insomma, è stata interpretata male. Nessun intervento da parte di Loredana Lecciso, che in questo periodo preferisce non dare adito a troppi gossip. Prosegue Al Bano: “È una frase interpretata male, ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10 per cento per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali”. A Cellino San Marco, oltre alla sua tenuta, si trova anche un’azienda produttrice di vino e olio che fa capo proprio ai Carrisi. Per quanto ne sappiamo, Loredana non ha un ruolo attivo nella gestione dell’azienda, e per il momento non ce l’hanno nemmeno i loro due figli, che si dedicano rispettivamente allo studio (Bido) e alla musica (Yasmine). Quel che è certo è che Albano non ha mai fatto favoritismi tra loro, nemmeno per quanto riguarda gli altri ragazzi (Cristel, Yari e Romina junior) nati dal suo matrimonio con Romina Power.

