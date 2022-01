Loredana Lecciso concorrente all’Isola dei Famosi 2022?/ “Gira voce che sia…”

Loredana Lecciso tentata dall’Isola dei Famosi…

Loredana Lecciso è stata contattata per partecipare all’”Isola dei Famosi” assieme alla figlia Jasmine Carrisi. A riportare questa indiscrezione il Settimanale Chi che ha confermato il rumor. Sembrerebbe infatti che Loredana Lecciso sia stata corteggiata pesantemente dalla produzione per sbarcare in Honduras. Il team de L’Isola dei Famosi vorrebbe arruolare infatti sia Loredana che Jasmine, ma al momento la showgirl non ha dato risposte certe, anche se sarebbe più propensa a rifiutare. Loredana Lecciso in un’intervista a Vero Tv ha confermato che la trattativa sarebbe in corso ma ha aggiunto: “L’Isola dei Famosi? Me l’hanno chiesto ma l’ho già fatta, mi è piaciuta. A dire il vero, non ho ancora detto di no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più, questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Vorrei che Jasmine la facesse da sola”.

Nell’ipotesi in cui Jasmine dovesse partecipare da sola, si troverebbe a ripetere l’esperienza di sua madre Loredana, di Albano ma anche della sorellastra Romina. Jasmine aveva inoltre rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip in coppia con Albano. In un’intervista rilasciata al Settimanale Nuovo, il cantante pugliese aveva rivelato: “La proposta era arrivata sia a lei sia a me, ma quello è un tipo di programma che non vedo adatto per noi due. Voglio però precisare che la decisione di Jasmine di dare forfait non è stata influenzata dalla nostra famiglia”.

Loredana Lecciso si era candidata per “Ballando con le stelle”

Loredana Lecciso qualche anno fa si era candidata per partecipare a “Ballando con le stelle”. Proprio lo scorso anno, Albano è stato uno dei concorrenti in gara e ha voluto abbandonare per un infortunio della sua insegnante. In quel caso si erano rincorse delle voci insistenti in merito ad un suo addio al programma già pianificato per impegni professionali. Ogni anno era spuntato fuori il nome di Loredana in merito ad una partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci. Loredana però aveva rivelato: “Se mi arrivasse l’offerta di Milly Carlucci a partecipare accetterei. Apprezzo chi ha voglia e l’energia di mettersi in gioco anche nel ballo. In questo senso, io e mia sorella siamo state delle antesignane anni fa, visto che eravamo delle persone normalissime che si cimentavano con il ballo. Il ballo è allegria e spensieratezza ed è bello vedere gente comune alle prese con questa disciplina”.

Intanto, a proposito di “Ballando con le stelle” nelle ultime ore è emersa un’altra importante indiscrezione. Sembrerebbe che il prossimo inviato dell’”Isola dei Famosi” possa essere Alvise Rigo, ex concorrente della scorsa edizione di “Ballando con le stelle”. Insomma, pare che Massimiliano Rosolino sia stato fatto fuori. Il rumor verrà confermato?



