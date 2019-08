Loredana Lecciso/ Da Gigi d’Alessio ad Al Bano: “Voglio concentrarmi sui miei figli”

La verità sul flirt con Gigi d’Alessio

Loredana Lecciso non è mai riuscita a togliersi l’etichetta di rovina famiglie che gli italiani le hanno incollato addosso per via della sua relazione con Al Bano Carrisi. La bionda che è riuscita a dare una seconda vita amorosa al Leone di Cellino San Marco ha dovuto pagare sempre lo scotto, anche se le sue mai avvenute nozze con il cantante non hanno nulla a che fare con la rottura con la prima moglie Romina Power. Abituati fin dagli anni Sessanta a vederli come la coppia magnifica di un’Italia che non c’è più, gli ammiratori hanno sempre un po’ storto il naso nei confronti di Loredana Lecciso. Una relazione tormentata quella della Lecciso e di Albano Carrisi, diciotto anni d’amore in cui sono nati i due figli Jasmine e Albano Jr, e finita di recente in un nulla di fatto a causa della decisione della coppia di dividersi in modo definitivo. I battibecchi ci sono stati su entrambi i fronti e spesso sono stati coinvolti anche i media, ma ad oggi Loredana è sicura che il suo rapporto con l’artista pugliese sia sereno. Al Bano e Romina Power verranno invece omaggiati da Techetechetè Superstar nella puntata di stasera, sabato 31 agosto 2019. A pochi giorni di distanza dal suo 47° compleanno, Loredana ha smentito a Controcopertina la possibilità che sia nato un amore fra lei e Gigi D’Alessio, nel frattempo impegnato in un ritorno di fiamma con Anna Tatangelo. “Sto molto bene così”, dice del suo status di single, “mi piace l’idea di concentrarmi sui miei figli”.

Loredana Lecciso, l’odio degli haters e…

L’odio degli haters non ha colpito solo Loredana Lecciso, da tempo immemore vista dai più come l’ostacolo più grande per un eventuale ritorno di fiamma fra Al Bano e Romina Power. L’ex coppia si è riavvicinata nel momento stesso in cui il matrimonio fra Carrisi e la showgirl andava scemando, ma l’odio altrui adesso sembra essersi diretto verso la maggiore delle figlie di Loredana, Jasmine. Oggi 18enne, la ragazza ha un forte successo su Instagram, il social network in cui è stata presa di mira dagli haters. “Mi fanno tristezza”, ha sottolineato al settimanale DiLei mamma Loredana, puntando il dito contro quella “piccola percentuale di persone” che ha sollevato aspre critiche nei confronti della sua rampolla. Intanto la Lecciso dà un grosso stop alle voci di corridoio che la vorrebbero fra i protagonisti del GF Vip 4. Nessun ingresso nella Casa per l’ex compagna di Al Bano, che in questi anni avrebbe rifiutato ben tre inviti a partecipare al reality. In un’intervista al settimanale Nuovo, Loredana ha svelato il motivo di questa sua decisione: “Non riuscirei a sentirmi osservata 24 ore su 24”, ha dichiarato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA