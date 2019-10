LOREDANA LECCISO E AL BANO/ La foto su Instagram: è tornato l’amore?

Una foto in bianco e nero di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi uno di fronte all’altro: vicinissimi, sorridenti, occhi negli occhi, abbracciati. E’ questo l’ultimo capitolo da registrare nelle vicende sentimentali riguardanti il cantante di Cellino San Marco, sempre al centro del gossip nonostante la sua allergia al genere. C’è da dire che negli ultimi tempi è stata proprio la Lecciso ad infiammare i social, facendo segnare diversi punti a suo favore nella lotta (almeno tra i rispettivi fan) con Romina Power. Pochi minuti fa la pubblicazione sulla sua pagina Instagram dello scatto in questione, con un commento che sta facendo fantasticare i seguaci della coppia e arrabbiare quelli che sognano l’eterno ritorno di Al Bano con Romina. Le parole di Loredana Lecciso si prestano a molte interpretazioni, quale sarà quella giusta?

LOREDANA LECCISO E LA FOTO CON AL BANO

Vediamo allora cos’ha scritto Loredana Lecciso su Instagram a commento della foto che la vede abbracciata ad Al Bano:”Quando il colore è un optional… #picoftheday #me #photography #feelgood #family #love #saturday”. Tra foto, frase e hashtag c’è da sbizzarrirsi. Il bianco e nero viene utilizzato solitamente per contrassegnare una foto antica, relativa ad un momento del passato. La frase della Lecciso può essere interpretata come il segno che in questo caso la tonalità non rappresenta un momento di coppia passato in archivio? Per non parlare degli hashtag #feelgood e soprattutto #love. Che la Lecciso possa “sentirsi bene” in compagnia del padre dei suoi figli è lecito e comprensibile, ma quel “love” come va interpretato? Come l’amore verso una persona fondamentale nella sua vita o come l’amore provato verso un compagno a tutti gli effetti? Se l’obiettivo era quello di alimentare i dubbi, Loredana Lecciso c’è riuscita alla perfezione…





