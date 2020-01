Loredana Lecciso e Al Bano, ritorno di fiamma?/ Capodanno a Cellino San Marco

Quando si parla di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi è impossibile non parlare di un ritorno di fiamma. Al di là di possibili indizi la coppia scatena sempre i fan. La donna ieri sera per il Capodanno era a Cellino San Marco, come racconta una foto pubblicata dalla stessa donna poco dopo la mezzanotte dove era insieme alla sorella Raffaella e a una sua amica di famiglia. La Lecciso non ha fatto nulla per nascondere la cosa, inserendo la geolocalizzazione e facendo così scoppiare i commenti, uno dietro l’altro, sui social network. L’ex moglie di Al Bano è molto spesso capitata a Cellino San Marco di recente, come non possiamo fare a meno di notare anche nell’ultimo Natale. Ovviamente per scoprirlo basta scorrere la sua pagina di Instagram per notare i suoi ultimi viaggi.

Loredana Lecciso e Al Bano ritorno di fiamma? Romina Power intanto…

Mentre si parla del possibile ritorno di fiamma tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi di certo non si arrende Romina Power. Quest’ultima ieri sera era a Potenza proprio insieme all’ex marito a L’anno che verrà con i due che hanno cantato uno dei grandi classici del leone di Cellino San Marco, “Felicità”. In molti hanno mostrato un po’ di fastidio per una battuta della donna, in grado di sottolineare tra le righe il nuovo feeling con l’uomo. Va specificato inoltre che si parla con insistenza della possibilità di vedere ancora una volta i due insieme in vista del prossimo Festival di Sanremo 2020, staremo a vedere se sarà confermato e nel caso quale canzone avranno ideato per un evento di tale portata.

